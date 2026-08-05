Прыжки в воду. Чемпионат Европы-2026. Киселев и Кедрина – 4-е в синхронных прыжках с вышки, Шлейхер и Иванов заняли 10-е и 11-е места на трехметровом трамплине

Киселев и Кедрина стали четвертыми в прыжках в воду на ЧЕ в Париже.

5 августа на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже разыграли два комплекта медалей в прыжках в воду. Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026 Париж, Франция Прыжки в воду Смешанные синхронные прыжки с вышки 1. Алексей Середа – Ксения Байло (Украина) – 323,16 2. Оле Йоханнес Реслер – Паулине Александра Пфайф (Германия) – 317,76 3. Хорхе Родригес Ледесма – Ана Карвахаль Сан Мигель (Испания) – 297,48 4. Мирослав Киселев – Александра Кедрина (Россия) – 292,56 Мужчины, трамплин 3 м 1. Мориц Весеманн (Германия) – 506,80 2. Жюль Буйе (Франция) – 484,60 3. Джордан Холден (Великобритания) – 474,90 10. Никита Шлейхер (Россия) – 409,15 11. Григорий Иванов (Россия) – 393,30 Смотрите прыжки в воду на чемпионате Европы по водным видам спорта – в прямом эфире Матч ТВ на ВидеоСпортсе’’ Расписание чемпионата Европы по водным видам спорта-2026 в Париже