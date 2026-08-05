Прыжки в воду. Чемпионат Европы-2026. Киселев и Кедрина – 4-е в синхронных прыжках с вышки, Шлейхер и Иванов заняли 10-е и 11-е места на трехметровом трамплине

5 августа на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже разыграли два комплекта медалей в прыжках в воду.
Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026
Париж, Франция
Прыжки в воду
Смешанные синхронные прыжки с вышки
1. Алексей Середа – Ксения Байло (Украина) – 323,16
2. Оле Йоханнес Реслер – Паулине Александра Пфайф (Германия) – 317,76
3. Хорхе Родригес Ледесма – Ана Карвахаль Сан Мигель (Испания) – 297,48
4. Мирослав Киселев – Александра Кедрина (Россия) – 292,56
Мужчины, трамплин 3 м
1. Мориц Весеманн (Германия) – 506,80
2. Жюль Буйе (Франция) – 484,60
3. Джордан Холден (Великобритания) – 474,90
10. Никита Шлейхер (Россия) – 409,15
11. Григорий Иванов (Россия) – 393,30
Смотрите прыжки в воду на чемпионате Европы по водным видам спорта – в прямом эфире Матч ТВ на ВидеоСпортсе’’
Расписание чемпионата Европы по водным видам спорта-2026 в Париже
Комментарии
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В Китае например такое сплошь и рядом.
Даже как-то противно на всё это смотреть.