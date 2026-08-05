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  4. Прыжки в воду. Чемпионат Европы-2026. Киселев и Кедрина – 4-е в синхронных прыжках с вышки, Шлейхер и Иванов заняли 10-е и 11-е места на трехметровом трамплине

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Прыжки в воду. Чемпионат Европы-2026. Киселев и Кедрина – 4-е в синхронных прыжках с вышки, Шлейхер и Иванов заняли 10-е и 11-е места на трехметровом трамплине
Киселев и Кедрина стали четвертыми в прыжках в воду на ЧЕ в Париже.

5 августа на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже разыграли два комплекта медалей в прыжках в воду.

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026

Париж, Франция

Прыжки в воду

Смешанные синхронные прыжки с вышки

1. Алексей Середа – Ксения Байло (Украина) – 323,16

2. Оле Йоханнес Реслер – Паулине Александра Пфайф (Германия) – 317,76

3. Хорхе Родригес Ледесма – Ана Карвахаль Сан Мигель (Испания) – 297,48

4. Мирослав Киселев – Александра Кедрина (Россия) – 292,56

Мужчины, трамплин 3 м

1. Мориц Весеманн (Германия) – 506,80

2. Жюль Буйе (Франция) – 484,60

3. Джордан Холден (Великобритания) – 474,90

10. Никита Шлейхер (Россия) – 409,15

11. Григорий Иванов (Россия) – 393,30

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Расписание чемпионата Европы по водным видам спорта-2026 в Париже

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoСборная России по прыжкам в воду
Александра Кедрина
прыжки в воду
Григорий Иванов
Мирослав Киселев
Женская сборная России по прыжкам в воду
logoНикита Шлейхер
logoчемпионат Европы
результаты

Комментарии

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Ошалеть! У нас будет прыгать пара, которой на двоих 30 лет)
Ответclockworkorange
Ошалеть! У нас будет прыгать пара, которой на двоих 30 лет)
И что?
В Китае например такое сплошь и рядом.
ОтветPankratoff
И что? В Китае например такое сплошь и рядом.
И на крупнейших международных стартах за сборную?
Какой малыш у нас, молодец) Всё впереди
ОтветДругая_
Какой малыш у нас, молодец) Всё впереди
14 лет. Будет ещё в личных соревнованиях выступать
ОтветДругая_
Какой малыш у нас, молодец) Всё впереди
Середа если не ошибаюсь вообще с 12 лет прыгал.
Это такая помойка, Испании ставят по 7 за синхрор а нашим 6
Эх, один прыжок подвел. Так-то и серебро могли бы взять. Ладно, хорошие детки, опыт серьёзный получили. Всё впереди.
Парнишка прыгает классно
Ответпсихи Андрюши
Парнишка прыгает классно
Сглазил))
Неплохой прыжок в 5-м раунде исполнили Саша и Мирослав, но грубая ошибка обоих в 4-м лишила возможности завоевать бронзу. Но старались, боролись наши прыгуны в воду, особенно юный Мирослав. Удачи ему завтра !
ОтветДок Аксель
Неплохой прыжок в 5-м раунде исполнили Саша и Мирослав, но грубая ошибка обоих в 4-м лишила возможности завоевать бронзу. Но старались, боролись наши прыгуны в воду, особенно юный Мирослав. Удачи ему завтра !
Думаю нашим психологически сложно выступать из-за такого судейства.
Даже как-то противно на всё это смотреть.
Испании в 4 прыжке за синхрон нужно было ставить по 5 балов а им 7 нарисовали, вот эти балы и решили, очередная дичь судейская
Если бы не судьи, то вполне могли бы зацепиться за бронзу, а если бы не ошибка в четвертом прыжке, уверенно взяли бы серебро. Досадно.
Ответarchecave
Если бы не судьи, то вполне могли бы зацепиться за бронзу, а если бы не ошибка в четвертом прыжке, уверенно взяли бы серебро. Досадно.
В общем, если бы бабушка не ошиблась в четвертом прыжке, то точно была бы дедушкой.
Вообще не понял как судили, дело даже не как наших судили. Такое чувство что по рейтингу ставили оценки .Опыта конечно надо набираться , и дело не сколько в прыжков они сделали за жизнь, а сколько в стрессовых ситуация на больших стартах .
В сравнении с другими наших парней судят строже, так показалось
ОтветТатьяна Бурова
В сравнении с другими наших парней судят строже, так показалось
Комментаторы говорят, что наши низко прыгают
ОтветGuillermo
Комментаторы говорят, что наши низко прыгают
Низко прыгают, потому что надо ноги качать как следует. Почти у всех кто высоко подскакивает мощные бёдра. Это на вышке особо не нужны такие мышцы, а на трамплине как раз надо.
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