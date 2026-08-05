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  4. 🥇 Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026, 5 августа, все медали дня: российские синхронистки победили в акробатике

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🥇 Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026, 5 августа, все медали дня: российские синхронистки победили в акробатике
Российские синхронистки победили в акробатике на чемпионате Европы.

5 августа на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже разыграли пять комплектов медалей. Российские синхронистки завоевали золото в акробатике.

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026

Париж, Франция

Плавание на открытой воде

Мужчины, 5 км

1. Флориан Велльброк (Германия)

2. Давид Бетлехем (Венгрия)

3. Грегорио Пальтриньери (Италия)...

15. Владимир Муратов (Россия)...

19. Владимир Иванов (Россия)

20. Александр Степанов (Россия)

Женщины, 5 км

1. Джиневра Таддеуччи (Италия) 

2. Виктория Михайвари-Фаркаш (Венгрия) 

3. Барбара Поццобон (Италия)

7. Екатерина Сорокина (Россия) 

9. Анастасия Саратова (Россия) 

12. Полина Козякина (Россия) 

Смотрите плавание на открытой воде на чемпионате Европы по водным видам спорта – в прямом эфире Матч ТВ на ВидеоСпортсе’’

Синхронное плавание

Акробатика

1. Россия (Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Валерия Плеханова, Елена Шабанова, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник)

2. Испания

3. Италия

Смотрите синхронное плавание на чемпионате Европы по водным видам спорта – в прямом эфире Матч ТВ на ВидеоСпортсе’’

Прыжки в воду

Смешанные синхронные прыжки с вышки

1. Алексей Середа – Ксения Байло (Украина)

2. Оле Йоханнес Реслер – Паулине Александра Пфайф (Германия)

3. Хорхе Родригес Ледесма – Ана Карвахаль Сан Мигель (Испания) 

4. Мирослав Киселев – Александра Кедрина (Россия)

Мужчины, трамплин 3 м

1. Мориц Весеманн (Германия) 

2. Жюль Буйе (Франция) 

3. Джордан Холден (Великобритания) 

10. Никита Шлейхер (Россия) 

11. Григорий Иванов (Россия) 

Смотрите прыжки в воду на чемпионате Европы по водным видам спорта – в прямом эфире Матч ТВ на ВидеоСпортсе’’

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Расписание чемпионата Европы по водным видам спорта-2026 в Париже

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoСборная России по синхронному плаванию
Женская сборная России по прыжкам в воду
logoСборная России по прыжкам в воду
прыжки в воду
logoСборная России по плаванию
logoЖенская сборная России по водным видам спорта
синхронное плавание
logoчемпионат Европы
результаты
плавание в открытой воде
Эвелина Симонова
Валерия Плеханова
Елизавета Смирнова
Екатерина Коссова
Ольга Тютюник
Елена Шабанова
Елизавета Минаева
Майя Дорошко
Александра Кедрина
Мирослав Киселев
logoНикита Шлейхер
Григорий Иванов
Владимир Муратов
Владимир Иванов
Александр Степанов
logoДжиневра Таддеуччи

Комментарии

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Ребята, вперед, ловите лучи поддержки!
Никите сил, вечером была вышка, утром трамплин 3м, нелегко
ОтветТатьяна Бурова
Никите сил, вечером была вышка, утром трамплин 3м, нелегко
Впереди у него ещё личная вышка.
Судя по интервью.
Шлейхер и Иванов в финале. Но заскочить в тройку будет невероятно сложно. Гриша, конечно, молодец - после провального 5 прыжка рисковал вообще не попасть, но выдал такой шикарный 6-й. Если не ошибаюсь, только британец Хаслэм получил в предвариловке более высокую оценку.
Ответclockworkorange
Шлейхер и Иванов в финале. Но заскочить в тройку будет невероятно сложно. Гриша, конечно, молодец - после провального 5 прыжка рисковал вообще не попасть, но выдал такой шикарный 6-й. Если не ошибаюсь, только британец Хаслэм получил в предвариловке более высокую оценку.
А нет, там ещё немец Веземанн получил чуть выше, чем Иванов.
Удачи нашим прыгунам в воду и синхронисткам сегодня, а Никите здоровья и сил, он задействован во многих видах.
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