🥇 Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026, 5 августа, все медали дня: российские синхронистки победили в акробатике

Российские синхронистки победили в акробатике на чемпионате Европы.

5 августа на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже разыграли пять комплектов медалей. Российские синхронистки завоевали золото в акробатике.

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026

Париж, Франция

Плавание на открытой воде

Мужчины, 5 км

1. Флориан Велльброк (Германия)

2. Давид Бетлехем (Венгрия)

3. Грегорио Пальтриньери (Италия)...

15. Владимир Муратов (Россия)...

19. Владимир Иванов (Россия)

20. Александр Степанов (Россия)

Женщины, 5 км

1. Джиневра Таддеуччи (Италия)

2. Виктория Михайвари-Фаркаш (Венгрия)

3. Барбара Поццобон (Италия)

7. Екатерина Сорокина (Россия)

9. Анастасия Саратова (Россия)

12. Полина Козякина (Россия)

Смотрите плавание на открытой воде на чемпионате Европы по водным видам спорта – в прямом эфире Матч ТВ на ВидеоСпортсе’’

Синхронное плавание

Акробатика

1. Россия (Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Валерия Плеханова, Елена Шабанова, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник)

2. Испания

3. Италия

Смотрите синхронное плавание на чемпионате Европы по водным видам спорта – в прямом эфире Матч ТВ на ВидеоСпортсе’’

Прыжки в воду

Смешанные синхронные прыжки с вышки

1. Алексей Середа – Ксения Байло (Украина)

2. Оле Йоханнес Реслер – Паулине Александра Пфайф (Германия)

3. Хорхе Родригес Ледесма – Ана Карвахаль Сан Мигель (Испания)

4. Мирослав Киселев – Александра Кедрина (Россия)

Мужчины, трамплин 3 м

1. Мориц Весеманн (Германия)

2. Жюль Буйе (Франция)

3. Джордан Холден (Великобритания)

10. Никита Шлейхер (Россия)

11. Григорий Иванов (Россия)

Смотрите прыжки в воду на чемпионате Европы по водным видам спорта – в прямом эфире Матч ТВ на ВидеоСпортсе’’

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала соревнований – московское.

Расписание чемпионата Европы по водным видам спорта-2026 в Париже