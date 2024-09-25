Блогер в заявке «Амкала» на Кубок России. Играл на «Олд Траффорд», его инстаграм хвалил Дудь*

177 тысяч подписчиков.

В четверг «Амкал» играет один из важнейших матчей в своей истории – против «Алании» в 1/32 финала Фонбет Кубка России. В случае победы «Амкал» первым из медиаклубов доберется до 1/16.

Частый упрек к медиаклубам – там не осталось блогеров, только профи. Антон Чужой ломает стереотип. Он никогда не играл на профессиональном уровне, активно занимается блогерством. За «Амкал» играет с 2019 года, так что его можно назвать и блогером, и игроком.

К 28 годам Чужой прошел большой путь.

● Не попал в профи, потому что отказался платить.

● Забил 2Drots и принес «Амкалу» первый трофей.

● Играл на «Олд Траффорд» и слушал установку от Брайна Робсона.

● Набрал суммарно больше 350 тысяч подписчиков в телеграме, инстаграме и на ютубе.

● Не играл в Кубке России 721 день из-за дисквалификации.

До «Амкала» тренировал в детском саду за 50 тысяч рублей. Благодаря adidas сыграл на «Олд Траффорд»

Чужой закончил московскую Футбольную школу молодежи, но в профессиональном футболе не заиграл. В интервью Спортсу’’ Антон рассказывал, что карьера не пошла из-за скромных физических данных (хотя по габаритам он как Мане – 174 см, 69 кг). Был вариант с «Амкаром», но за подписание контракта просили 150 тысяч рублей , платить не стал. Карьера Антона до «Амкала» выглядела так: «Приалит Реутов» и «Котельники» из ЛФК, а между ними – мини-футбольный «КПРФ-2».

Антон зарабатывал, тренируя в детских садах. У него было три возраста: 3-4 года, 4-5 лет и 5-7 лет. «С сентября по май у меня два детских сада, – рассказывал Чужой Спортсу’’ в 2018-м. – Получаю с них 50 тысяч рублей в месяц. Плюс индивидуальные – это где-то тысяч 15».

Работа в детском саду занимала 4 дня в неделю, остальное время Чужой тратил на уличный футбол. В десятых adidas активно продвигал бренд в России, устраивая турниры в коробках. Позже Антон играл за adidas U23 в любительской футбольной лиге и даже стал амбассадором бренда.

«Благодаря этому контракту у меня появилась возможность стильно одеваться и выходить на поле в самых новых бутсах, – рассказывал Чужой. – Думаю, не стоит объяснять, что для молодых футболистов это не менее важно, чем поддержка близких и той самой» .

Кстати, adidas давал Чужому не только топовые бутсы (иногда даже кастомные), но и возможность играть на лучших площадках: Антон раньше всех в медиафутболе сыграл в «Лужниках» (в 2017-м), играл в футбол с Кака, участвовал во всех тусовках ЧМ-2018.

А еще ездил в Манчестер на турнир, организованный букмекером MarathonBet для блогеров из России. Участвовали Александр Журавлев («Мяч Production»), Евгений Платонов («Портье Дрогба») и ветеран «МЮ» Куинтон Форчун (выступал за клуб в 1999-2006 годах). Блогеры сняли челленджи в раздевалках и на поле «Олд Траффорд», а потом сыграл в товарищеском матче, в котором установку давал Брайан Робсон.

Чужой классно играл в «Амкале» (забивал 2Drots в финале), но чуть не вылетел из-за отвратительного поведения

В 2019-м Чужой попал в «Амкал». Президент клуба Герман Эль Класико намекнул, что трансфер случился благодаря контракту с adidas (его подписали примерно в то же время): «Три первых трансфера, Эльхан, Блатов, Чужой, по счастливой случайности пришли одновременно вместе с контрактом adidas. И по счастливой случайности все трое были амбассадорами adidas. Совпадение».

Быстрый, техничный, с ударом – эти качества помогли Чужому быстро стать лидером. С первой же игры он воцарился на левом фланге атаки. Ставр, Лакер и другие блогеры-конкуренты меркли на его фоне. Антон забил в первом же матче: первым касанием обработал заброс Бабатумбы, вторым – вонзил в ворота.

Но быстро выяснилось, что у новичка проблемы с характером. Через несколько месяцев, после матча с FC Comedy, амкаловцы предложили отчислить Чужого. В первом тайме хавбек завелся после стычки с соперником: начал играть грязно и хамить игрокам Comedy. Во втором тайме помутнение продолжилось: замахнулся рукой после одной стычки, прыгнул двумя ногами после другой.

«Я с таким человеком не хочу играть в одной команде», – заявил защитник «Амкала» Нечай. Президент Герман Эль Класико добавил: «Зрители пишут, что Чужой – красавчик. Это правда – видно, что он много делает для команды. При этом в последнем матче он сильно переборщил. Посмотрите фотку».

«Чужой был не прав в этом матче, – резюмировал Герман. – При этом никто не занижает его футбольные достоинства. Он один из лучших в команде». «Но один из худших по поведению» , – перебил Нечай.

Тогда важные решения принимали болельщики «Амкала» – они проголосовали за то, чтобы оставить Чужого.

Но характер Антона не изменился. Именно Чужой первым в «Амкале» заработал прямую красную на Московском Кубке Селебрити: в матче против «Ничего Обычного» он обматерил судью.

Один из самых ярких эпизодов случился в 2022-м, в Кубке России. В матче против «Зоркого» Чужой умудрился получить две желтые за 4 минуты (на 78-й и 82-й) – обе за неспортивное поведение. «Судьи ###### (гребаные)! – горел после матча Антон. – Пусть они умрут в этом фнловском футболе, который куплен. За что мне дали первую желтую карточку? Он дебил. Ненавижу этих судей. Пусть они реально умрут в этом футболе».

Спич не зашел РФС – Антону дали три матча дисквалификации (помимо одного за красную). Чтобы их пропустить, потребовался 721 день. Хавбек снова сыграл в Кубке России лишь в сентябре 2024-го.

Образ плохого парня контрастирует с нежным отношением Чужого к бабушке, которой он передает ей приветы с матчей, посвящает голы, а иногда приводит на игры.

Но Чужой не только психует, в первые годы он был крайне полезен: с шестью голами стал лучшим бомбардиром четвертого сезона «Амкала». А еще забил 2Drots в финале МКС-2021: безумный дальний удар принес «Амкалу» первый трофей.

Чужой – блогер. Подписчиков больше, чем у Акинфеева и клубов Медиалиги, инстаграм хвалил Дудь*

«Антон, я зашел в твой инстаграм и обезумел! Там звезд больше, чем на «Голубом огоньке»! – восхищался соцсетями Чужого Юрий Дудь* еще в 2017-м . Аонтон прокачивал медийность и до «Амкала»: в его соцсетях фото с Кураньи, Кака, Подольски, Кафу, Дель Пьеро, Хаби Алонсо и другими суперзвездами.

После перехода в «Амкал» Чужой раскрутил аккаунт до уровня топов РПЛ – у Антона больше подписчиков, чем у Игоря Акинфеева (164 тысячи против 122), Юрия Жиркова (91 тысяча). Благодаря популярности Чужой был рекламным лицом разных брендов: букмекерской конторы Tennisi, платежной системы «Мир» и средств для бритья Gillette.

Чужой ведет и ютуб-канал – Chuzhoy13. Первое видео вышло в сентябре 2015-го: ролик от adidas о победе в турнире и поездке в Марсель. Еще Антон показывал, как играл в текбол (смесь пинг-понга и футбола) против Кафу и финтил с Лукасом Подольски в «Лужниках».

В «Амкале» Антон выпускал влоги с матчей, устраивал челленджи и развивал формат «Микрофон на поле», перешедший от Артема Нечаева. Главный герой ролика играет с микрофоном – так мы узнаем, о чем болтают игроки во время матчей.

На конец сентября у канала Чужого 177 тысяч подписчиков – это больше, чем у ФК «10» (150 тысяч) и «БроукБойз» (147 тысяч). Самое просматриваемое видео– игра в панну с Миранчуком (717 тысяч). Но есть челленджи с 200-400 тысячами просмотров.

В 2024-м активнее всего Чужой ведет телеграм-канал «Чужой Не Для Всех» (14 тысяч), в котором показывает свой лайфстайл .

Чужой – болельщик ЦСКА: ходит на матчи, в 2020-м написал на майке «Олич» (в честь любимого игрока детства). В игре с «Народной Командой» (болельщики «Спартака») отпраздновал гол, показывав футболку ЦСКА фанатской трибуне «НК». Они, мягко говоря, не оценили.

Комьюнити медиафутбола разделилось: одни сказали, что это медийно, другие – увидели провокацию, которая могла привести к массовой драке. Выходку номинировали на момент года по версии Media Football Awards-2023.

В 2024-м Антон оказался в еще одном скандале. Чужой – тот самый игрок, получивший пинок под зад от Дзюбы.

В последние годы Чужой почти не играет – даже перешел в медийный дубль «Амкала». Новый тренер дал шанс и выпустил в Кубке России

Осенью 2022-го «Амкал» заявился в Медиалигу. Уровень футболистов постоянно растет, конкурировать с бывшими игроками Первой и Второй лиги Чужому очень трудно. Поэтому с каждым сезоном его игровое время уменьшается.

● Второй сезон Медиалиги: 8 матчей (пять – в старте), 256 минут, 3 ассиста.

● Третий сезон: 4 матча (все в старте), 199 минут, без голевых действий.

● Четвертый сезон: 5 матчей (два в стартовом составе), 196 минут, без голевых действий.

● Пятый сезон: 6 матчей (все – на замену), 154 минуты и один гол.

Антон несколько раз мог покинуть клуб. После четвертого сезона приглашали в «Рому», предлагали удвоить зарплату. Летом 2024-го хавбек внезапно сообщил, что собирается на просмотр в «Шинник». «Я не знаю, кто это», – недоумевал главный тренер команды Дмитрий Черышев.

Антон так и не решился покинуть «Амкал» – летом он перешел в «Банку», медийный дубль для игроков, не попадающих в первую команду. Там он стал капитаном и получил регулярную игровую практику.

В июле в «Амкал» пришел новый главный тренер Виталий Панов. В отличие от Гатагова, он увидел в Чужом потенциал и даже захотел оставить его. Но вмешался президент клуба Герман: «Я хочу, чтобы Чуж играл полные матчи. Мы договорились, что первые пять туров Чужой проведет в «Банке», а потом вернется в «Амкал».

Панов активно задействует Антона уже сейчас: пригласил на тренировки «Амкала» и выпустил на замену в 1/64 Кубка России против «Космоса» – хавбек заработал пенальти и помог «Амкалу» пробиться в 1/32 (2:1).

Вполне вероятно, что Чужой сыграет и против «Алании» – в заявку на матч он уже попал. Блогер против клуба Первой лиги – что может быть медийнее?

*Юрий Дудь признан иноагентом в РФ.

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Фото: соцсети Антона Чужого