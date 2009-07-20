Украинские дзюдоисты не получили призовые за командный чемпионат Европы. Причина – турнир проходил в России

Сборная Украины по дзюдо не получит призовые за успешное выступление на командном чемпионате Европы, прошедшем 18 июля в Екатеринбурге. Об этом заявил министр молодежи и спорта страны Игорь Жданов.

«Федерация дзюдо Украины самовольно и за свой счет отправила делегацию на чемпионат Европы. Министерство молодежи и спорта по-прежнему не финансировало и не будет финансировать подобные вояжи в страну, являющуюся агрессором, за счет средств налогоплательщиков.

За участие в этих соревнованиях не будут выплачены никакие государственные призовые, а их результаты не будут учитываться при присвоении спортивных званий.

Вся ответственность за эту поездку перед украинским обществом лежит исключительно на Федерации дзюдо и лично на тех спортсменах и тренерах, которые приняли для себя решение ехать в Россию, осознавая все возможные риски и последствия», – написал Жданов.

Сборная Украины заняла на командном чемпионате Европы третье место.