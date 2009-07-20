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    Украинские дзюдоисты не получили призовые за командный чемпионат Европы. Причина – турнир проходил в России

    Теги чемпионат Европы дзюдо сборная украины жен сборная Украины политика Игорь Жданов Единоборства

    Сборная Украины по дзюдо не получит призовые за успешное выступление на командном чемпионате Европы, прошедшем 18 июля в Екатеринбурге. Об этом заявил министр молодежи и спорта страны Игорь Жданов.

    «Федерация дзюдо Украины самовольно и за свой счет отправила делегацию на чемпионат Европы. Министерство молодежи и спорта по-прежнему не финансировало и не будет финансировать подобные вояжи в страну, являющуюся агрессором, за счет средств налогоплательщиков.

    За участие в этих соревнованиях не будут выплачены никакие государственные призовые, а их результаты не будут учитываться при присвоении спортивных званий.

    Вся ответственность за эту поездку перед украинским обществом лежит исключительно на Федерации дзюдо и лично на тех спортсменах и тренерах, которые приняли для себя решение ехать в Россию, осознавая все возможные риски и последствия», – написал Жданов. 

    Сборная Украины заняла на командном чемпионате Европы третье место. 

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