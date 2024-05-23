Финалы НБА

Подошло время окончания очередного сезона лучшей баскетбольной лиги мира. В НБА начались игры финалов конференций. Уже прошли первые матчи, в которых мы увидели борьбу до последних секунд и неожиданные повороты событий. Что же мы имеем в пустом остатке после первых встреч финалов конференций?

Бостон Селтик – Индиана Пэйсерс (1-0)

Парни из Бостона являются главными фаворитами на победу в чемпионате. В рамках регулярного сезона они с огромным преимуществом стали первыми, проиграв всего лишь 18 игр. “Селтикс” крайне вариативны при выборе состава. Главные звезды в лице Тейтума и Брауна показывают высший уровень взаимозаменяемости в случаях, когда одну из звезд перекрывают в матчах. Именно это произошло в первой игре против “Пэйсерс”. Набравший ход по ходу встречи Тейтум, не стал тянуть на себя одеяло в концовке, когда “Индиана” вела в счете 114-117. Решающий бросок забрал Браун, который сравнял цифры на табло 117-117, переведя матч в овертайм. Смог ли так сделать Джейсон? Неизвестно.

К слову, “Бостон” закрыл встречу в овертайме со счетом 133-128 и лидирует в матчах 1-0. Следующая игра между командами состоится уже 24 мая в 5 утра. Компания 1xBet считает, что перформанс от “Пэйсерс” можно исключить. Поэтому аналитики считают, что “Бостон” фаворит, коэффициент практически не изменился – 1.26 на победу в матче от “Селтикс”. На успех команды из Индианаполиса 1xBet даёт 4.12. Немного упал коэффициент на “Пэйсерс” после первого матча. Ранее эксперты давали 4.29 на их победу.

Миннесота Тимбервулвз – Даллас Маверикс (1-0)

А вот данная игра действительно дала повод для раздумий. “Волки” провели очень тяжелую серию против сильнейшей команды НБА “Денвер”. Вероятно, что сказывается некая усталость в ногах у “Миннесоты”. На домашней арене команды Энтони Эдвардса отдала преимущество в 4 очка в под окончание 4-ой четверти. “Даллас” выиграл встречу в конце игры со счетом 105-108. Таким образом Лука Дончич и компания отправляются дальше с очком в гостях, что не может не порадовать фанатов “Маверикс”. Пока многие эксперты считают, что именно “Миннесота” является фаворитом серии и пройдет дальше, “Даллас” доказывает своей игрой, что персональные перформансы игроков важны как никогда. Дончич набрал 33-6-8, а Кайри Ирвинг закончил игру с показателями 30-5-4. Две звезды “Далласа” готовы потягаться на паркете с любой командой НБА, поэтому считать из аутсайдерами – как минимум глупо.

В отличие от аналитиков, которые ищут ошибки в играх, дают оценку происходящему – у букмекеров всё более прозаично. Цифры показывают преимущество и скачок коэффициентов. Победу “волков” в ближайшем матче оценили в 1.51. Коэффициент снизился с 1.62. Эксперты компании 1xBet считают, что “Даллас” не сможет победить “Миннесоту” дважды на их поле. На “Маверикс” поднялись котировки. Сейчас на успех “Далласа” можно поставить с коэффициентом 2.69.

Наш прогноз:

Сделаем небольшой экспресс, где попробуем пофантазировать, как закончатся игры двух финалов.

На вторую игру “Бостона” против “Индианы” мы предлагаем посмотреть на индивидуальный тотал гостей. Они редко не пробивают 100 очков за игру. Поэтому исход в 99.5 Б выглядит очень проходным. Компания 1xBet даёт 1.26 на данный тотал.

“Даллас” будет играть второй гостевой матч против “Миннесоты”, и как нам кажется, уступит в этой встрече. Можно рискнуть и взять победу “Тимбервулвз” за 1.51.

Таким образом мы собрали экспресс на 1.86 коэффициента. Маленький, но вполне проходимый коэффициент.

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