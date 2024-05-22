Финальная битва в Лиге Европы!

Соперники по решающему матчу Лиги Европы также добрались до финалов кубков в своих странах. «Аталанта», правда, уже проиграла трофей «Ювентусу», в то время как «Байеру» еще предстоит разыграть Кубок Германии с «Кайзерслаутерном», едва не вылетевшим из Второй Бундеслиги.

Если сезон для клуба из Бергамо проходит просто успешно, то для леверкузенцев он может стать по-настоящему золотым. Впервые в своей истории они стали чемпионами Германии, установив уникальное достижение – не проиграв ни одного матча за 34 тура. Более того, они могут завоевать еще два трофея, ведь в обоих кубковых турнирах «фармацевты» также идут без поражений!

«Байер» в сезоне-2023/24 действительно бесподобен – это удивительная команда, за которую хочется болеть, независимо от клубных предпочтений. И наверняка «аспириновым» будут симпатизировать практически все футбольные болельщики, за исключением, конечно, фанатов «Аталанты».

«Бергамаски» не выигрывали титулов с 1963 года, а после поражения от «старой синьоры» в финале итальянского Кубка у «черно-синих» остался последний шанс не начать второй полувековой сезон без трофеев.

Однако «Байер» на кураже. Кажется, что команда Хаби Алонсо не знает усталости – ни физической, ни психологической. Эмоций и сил на два оставшихся матча сезона у их игроков точно хватит, ведь команда не пресыщена победами.

Но можно ли считать немцев безоговорочными фаворитами в противостоянии с итальянцами? Статистика так не думает. Пути «Аталанты» и «Байера» пересекались дважды, и обе встречи завершились победами бергамасков. Причем это было всего два года назад, в рамках того же турнира – Лиги Европы, только на стадии 1/8 финала.

Однако «Байер» нынешний и двухлетней давности – это две большие разницы, в то время как у «Аталанты» с тех пор даже главный тренер не сменился.

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