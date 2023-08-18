Дисквалифицированный за допинг боксер Тольтаев: «Старший брат положил свои витамины в мой флакон с мазью»
Дисквалифицированный за допинг боксер из Казахстана Саматали Тольтаев прокомментировал свое отстранение от спорта.
– У меня начались проблемы с кожей, я обратился к врачу нашей сборной. Он посоветовал принимать цинк. В сборной нам выдают такие витамины. Я начал искать это дома и нашел. Принимал две недели.
Перед подготовкой к чемпионату мира в Ташкенте в феврале я сдал тест на допинг. Результат сообщили к середине марта, тогда и мои пробы оказались положительными. Определив точное время, когда запрещенный препарат оказался у меня в крови, я начал выяснять подробности. Тогда мой старший брат спросил, брал ли я флакон с цинком, который я находил дома.
Оказывается, вместо цинка он положил туда свои витамины, которые сам принимал», – рассказал Тольтаев.
Календарь боев казахстанцев в MMA и боксе в августе-2023: Асу уже дебютировал, впереди полуфинал UFL для Веретенникова, титульные бои в казахстанских лигах
Русский мусульманин из UFC был футболистом в Казахстане – ушел в 19 лет из-за договорняков и стал звездой ММА
Исраэль Адесанья оценил жест казахстанского бойца с жекпе-жек
Комментарии