Дисквалифицированный за допинг боксер Тольтаев: «Старший брат положил свои витамины в мой флакон с мазью»

Дисквалифицированный за допинг боксер из Казахстана Саматали Тольтаев прокомментировал свое отстранение от спорта.

– У меня начались проблемы с кожей, я обратился к врачу нашей сборной. Он посоветовал принимать цинк. В сборной нам выдают такие витамины. Я начал искать это дома и нашел. Принимал две недели.

Перед подготовкой к чемпионату мира в Ташкенте в феврале я сдал тест на допинг. Результат сообщили к середине марта, тогда и мои пробы оказались положительными. Определив точное время, когда запрещенный препарат оказался у меня в крови, я начал выяснять подробности. Тогда мой старший брат спросил, брал ли я флакон с цинком, который я находил дома.

Оказывается, вместо цинка он положил туда свои витамины, которые сам принимал», – рассказал Тольтаев.

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