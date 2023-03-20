Асу Алмабаев: «Сказал Дана Уайту, чтобы дал мне контракт»

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Боец MMA из Казахстана Асу Алмабаев рассказал о личной беседе с президентом UFC Даной Уайтом после поединка Шавката Рахмонова с Джеффом Нилом.

- Что ты сказал Дана Уайту?

– Я пожал его руку, когда Шавкат давал интервью, и говорю ему: «Я – следующий боец» (смеется). Еще одновременно просил тренера перевести. Уайт мне говорит: «Ок, ок». Еще сказал ему: «Дай мне контракт»? – сказал боец в интервью youtube-каналу «NAIZA TV».

Во время боя с Нилом Алмабаев находился в углу Рахмонова в качестве секунданта на турнире UFC 285.

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