Асу Алмабаев: «Сказал Дана Уайту, чтобы дал мне контракт»

Боец MMA из Казахстана Асу Алмабаев рассказал о личной беседе с президентом UFC Даной Уайтом после поединка Шавката Рахмонова с Джеффом Нилом.

- Что ты сказал Дана Уайту?

– Я пожал его руку, когда Шавкат давал интервью, и говорю ему: «Я – следующий боец» (смеется). Еще одновременно просил тренера перевести. Уайт мне говорит: «Ок, ок». Еще сказал ему: «Дай мне контракт»? – сказал боец в интервью youtube-каналу «NAIZA TV».

Во время боя с Нилом Алмабаев находился в углу Рахмонова в качестве секунданта на турнире UFC 285.

«У Морозова и Жумагулова был долгий и тяжелый путь в UFC». Георгий Майсурадзе о тренировках в «Еркин Куш», профи дебюте

«Шавкат – настоящий чемпион». Чемпион мира по ММА Бекзат Жасия о тренировках с Рахмоновым, казакша курес и третьем бою в профи

Асу Алмабаев: «По моему выступлению в UFC есть новости, но их нельзя пока говорить»