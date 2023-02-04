Айдын Ельжанов вернется на ринг спустя пять лет

Казахстанский боксер Айдын Ельжанов (5-1, 3 КО) вернется на ринг впервые с 2018 года.

По информации BoxRec.com, следующий поединок Ельжанов состоится 11 февраля в Помоне (штат Калифорния, США). Соперником казахстанца станет представитель США Трентон Гибсон (2-4, 1 КО). Поединок легкого веса рассчитан на четыре раунда и станет для Айдына дебютом в Штатах.

Последний на сегодняшний день бой Айдына Ельжанова прошел в Астане 7 июля 2018 года. В нем он победил единогласным решением судей азербайджанца Аскара Рагимова (3-4, 1 КО). Четыре из шести своих профи-боев уроженец Костанайской области провел в Казахстане, также в его послужном списке есть выступления в России и Украине.

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