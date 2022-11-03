«Барыс» объявил об уходе Бигры
«Барыс» объявил о расставании с Кристофером Бигрой.
Ранее 27-летний канадский защитник был переведен в список отказов.
В текущем сезоне Бигра провел в составе «Барыса» в Фонбет чемпионате КХЛ 23 матча, отдал 1 результативную передачу при показателе полезности «минус 8». Его статистика здесь.
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