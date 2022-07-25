Ферапонтов: «Мы понимали, что «Тобол» будет играть смешанным составом. У них основная задача – это еврокубки»

Главный тренер «Мактаарала» Андрей Ферапонтов прокомментировал матч 3-го тура Кубка Казахстана против «Тобола» (4:1).

– «Тобол» – хорошая команда. Мы понимали, они будут играть смешанным составом. У них основная задача – это еврокубки. Поэтому, конечно, это нам облегчило в плане результатов, содержания игры. Все-таки в команде молодых футболистов, но все ровно мне понравилась их игра. Хочу похвалить «Тобол». А в первую очередь хочу похвалить своих игроков. Они тоже оказались в такой ситуации, когда в чемпионате у нас мало побед.

Нам каждая победа нужна и важна. Потому что у нас добавление игроков, по этому нужны становление коллектива и усиление команды. Поздравляю Ермекбаева с дебютном голом. Хороший класс показал. Желаю ему высшего показателя в чемпионате. И поздравляю, своих: команду, болельщиков, руководства. Мы обыграли в выездном матче хорошего соперника.

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