Магомед Адиев: «Не время почивать на лаврах – впереди тяжелейшие матчи»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался после победы над Словакией (1:0) в Лиге наций.

– Сейчас в Казахстане глубокая ночь, но многие болельщики смотрели этот матч по телевизору, переживали. Много было наших соотечественников и на трибунах. Что хотели бы сказать в их адрес?

– Хотелось бы поблагодарить болельщиков, которые сегодня приехали на матч и поддерживали нас на трибунах. Мы чувствовали себя как дома. Те, кто смотрел матч по телевизору в Казахстане, хоть и находились от нас далеко – мы чувствовали их поддержку. Они писали нам свои пожелания, за что большое им спасибо! Всех хочу лично поблагодарить и как главный тренер, и от лица всей команды. Пусть не все у нас получалось, но мы старались и сделали все возможное для победы.

– Вы наверняка хорошо изучили сборную Словакии. Она играла так, как вы и ожидали или что-то в игре словаков было для вас неожиданным?

– Не особо люблю говорить о других командах – это неэтично. Предпочитаю говорить о своих футболистах. Скажу только, что соперник обладает хорошим подбором игроков, которые выступают в топ-чемпионатах. Даже несмотря на поражение, все равно считаю, что именно Словакия – главный фаворит группы. Поражение соперника ни о чем не говорит, ведь всего-то прошло два тура и все еще может измениться. Мы смотрели матч словаков с Беларусью и я посчитал, что за два дня ни один тренер ничего кардинально изменить не сможет. Увидели сегодня то же самое, что было и в предыдущей игре. В свою очередь, мы старались блокировать сильные стороны соперника, тем самым нивелируя разницу в классе. Может быть, уверенность некоторых игроков сборной Словакии сыграла с ними злую шутку в первом тайме. Тактика? Сделать все возможное для победы и чтобы Аслан Дарабаев забил гол (смеется). Будем готовиться к следующим играм. Не время почивать на лаврах – впереди тяжелейшие матчи. Еще раз всех с победой!

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