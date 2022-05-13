Сергей Бердников покинул «Арлан» (Шайба.kz)

Портал Шайба.kz сообщил, что Сергей Бердников покинул пост главного тренера «Арлана».

Под его руководством клуб из Кокшетау дважды уступал «Сарыарке» в финале плей-офф (2021, 2022).

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Адиев – новый тренер сборной Казахстана. Играл в ЦСКА и дубле «Спартака», спасал кризисный «Анжи» и феерил в еврокубках с карагандинским «Шахтером»