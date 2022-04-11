Карпович о 0:0 с «Тураном»: «Закономерный результат»

Главный тренер «Кызыл-Жара» Андрей Карпович прокомментировал нулевую ничью с «Тураном» в 5-м туре КПЛ.

– Получился очень сложный матч. Как нам, так и соперникам хотелось большего. Я считаю, что, в принципе, закономерный результат. У нас было не так много моментов. Возможно было больше преимущества по контролю мяча, по подходам к штрафной площади соперника. Но, к сожалению, очень много подач с фланга было, а вот реализовать хоть один момент не получилось. Будем работать. Но, по сравнению с прошлым годом, мы сделали маленький шаг вперед. Заработали одно очко на выезде. Если вспомнить прошлый год, то здесь мы проиграли. Двигаемся дальше, будем работать.

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