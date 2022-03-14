Сергей Семак: «Насколько Алип может в центре играть, мы до конца не знаем»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после ничьей с «Крыльями Советов» (1:1) в РПЛ ответил на вопросы о Нуралы Алипе.

– По ходу матча вы лишились единственного номинального защитника. Оказало ли это ключевое влияние на результат и можем ли мы в дальнейшем увидеть Алипа?

– Алипа, конечно, мы можем увидеть. Действительно, проблема с центральными защитниками у нас есть. Вы прекрасно знаете, нам приходится что-то придумывать, для того чтобы закрывать те позиции, на которых у нас недостаточное количество игроков или неготовые игроки. Но думаю, что и с нашим составом могли сыграть лучше.

– Когда Чистяков получил повреждение, не было ли мысли выпустить Алипа?

– Он все-таки левый центральный, и в центре среди центральных защитников он не играл. У нас некого было ставить, то есть надо было левоногого игрока, и тогда уже Адамова выпускать. Алип может и в четверке, и в тройке, но ближе с левой стороны. Насколько он может в центре играть, мы до конца не знаем.

«Кайрат» и «Астана» – лидеры по подписчикам в соцсетях. Болельщики любят Instagram, а в Twitter зарегистрировались только 6 клубов

Байсуфинов в сборной – история без счастливого конца: обокрали Украину и Боснию, но без шансов проиграли французам и даже македонцам

Новый тренер сборной – молодой Карпович. Еще недавно он пылил за «Динамо» и «Астану», а теперь вывел «Кызыл-Жар» в Европу и готовит Казахстан к сложнейшим стыкам