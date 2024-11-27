«Не хочу пугать детей». Что за шрам на лице у нового тренера «Авангарда»

Секрет Ги Буше.

Канадский тренер Ги Буше возглавил «Авангард» . Ему 53 года, работал главным в «Тампе» и «Оттаве», был помощником в «Торонто». Омск искал человека с карьерным прошлым в НХЛ – Буше идеально подошел под этот запрос. Его карьерная история выглядит максимально интересной, но в образе выделяется один заметный элемент – шрам на правой щеке.

Удивительно, но сам Буше никогда не раскрывал причину появления этого шрама. В 2011 году он рассказывал , что это совсем не связано с хоккеем: «Я никому не говорил – даже мои дети не знают . Маленькая загадка». В то время тренер как раз устроился в «Тампу», поэтому историю активно раскручивали фанаты. Ее обсуждали на реддите, но до реальности так и не докопались.

Через пять лет тот комментарий получил развитие. К Буше обратились с вопросом, рассказал ли он детям. Они к тому моменту повзрослели. Ответ Ги: «Я все еще жду, когда они станут немного старше. Не хочу пугать их тем, что случилось со мной . Пусть они будут достаточно взрослыми, чтобы справиться с этим». Тогда же он опять подтвердил, что точно получил шрам не из-за хоккея.

Буше отшучивался : «Это жена выбивает из меня дерьмо, чтобы я не забывал выносить мусор». Вот только кажется, что настоящую причину происхождения шрама не знает и она. При этом шрам добавлял страха, когда Буше проявлял эмоции. Наверняка его боялись игроки – Ги часто носился по скамейке и орал. Такое происходило регулярно, хотя сейчас Буше уже немного успокоился.

Есть версия, что в детстве Буше укусила собака. Якобы Ги сам упоминал это на французском телевидении. Связь между тем случаем и шрамом Буше прямо не проговаривал. Такая же ситуация и с возможным ударом кирпичом по лицу – она упоминалась на уровне фанатов, но от тренера никаких фактов не мелькало. Зато шрам породил множество теорий от болельщиков.

Может, его порезали бутылкой? Буше выжил в фильме «Пила»? Рассуждений и шуток вокруг его шрама так много, что даже нет смысла расписывать все. Ярче остальных к Буше обратился ведущий TSN Джей Онрейт, сравнивший его со злодеем из фильмов о Джеймсе Бонде. Похожие характеристики звучали и от других хоккейных журналистов – они отмечали его зловещий взгляд.

Многим Ги Буше напоминает Ле Шиффра – вымышленного персонажа из «Казино Рояль». Похож?

Теперь надеемся, что в Омске Буше наконец раскроет полную историю появления шрама.

Фото: East News /Fred Chartrand/The Canadian Press via AP, Pascal Muller/Keystone via AP; Gettyimages.ru /Richard Wolowicz