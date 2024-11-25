Помните тафгая «Витязя» Джона Мирасти? Теперь он актер

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Те, кто следят за КХЛ с первых ее лет, без проблем вспомнят «Витязь» конца нулевых: клуб активно закупал бойцов, временами устраивавших беспредел на льду. Одним из таких в сезоне-2011/12 стал канадец Джон Мирасти, чьи драки вписались в историю КХЛ.

Спустя 12 лет жизнь нападающего (а он был нападающим – во всех смыслах) заметно изменилась. Мирасти, которому уже 42, лишь изредка поигрывает в любительских хоккейных лигах Канады. Но он нашел себя в новом амплуа – теперь он актер и снимается в канадском сериале «Шорси».

Его роль – защитник Джим № 1, который, кстати, мало дерется – совсем не похоже на реального Джона. Но именно это радует хоккеиста: «Многие знают меня по хоккейной карьере и дракам, поэтому мне приятно показать другую сторону себя».

Играет бывшего охранника тюрьмы и тихого защитника – радуется возможности продолжить карьеру так

Тафгай несколько раз говорил о завершении карьеры, но в прошлом сезоне у него набралось 6 матчей в любительской лиге Западного Саскачевана и Восточной Альберты (к слову, набрал 2+2 и наудалялся всего на 20 штрафных минут). Он по-прежнему числится в составе «Медоу Лейк Бронкос», но на лед пока в регулярке-2024/25 пока не выходил. Кажется, актерская карьера интересует Мирасти больше.

В 2022 году Мирасти неожиданно засветился в канадском сериале «Шорси». Комедия – спин-офф сериала «Леттеркенни», в ней рассказывается о жизни хоккеиста Шорси. Главную роль исполняет Джаред Кисо, который играл эпизодические роли в сериалах «Сверхъестественное» и «Переходный возраст».

Шорси – известный тафгай и игрок «Садбери Бульдогс». Он пытается помочь команде выбраться с последнего места из четырех в любительской лиге Северного Онтарио и собирает для этого грозный состав.

Мирасти исполняет роль одного из трех защитников-индейцев Джимов – и здесь точное попадание: Джон и в реальном мире принадлежит к племени Кри. Примечательно, что двух других Джимов играют реальные братья-хоккеисты Брэндон и Джордан Нолан – сыновья Теда Нолана, бывшего тренера «Баффало» и «Айлендерс».

Джим № 1 (так зовут Мирасти в сериале) не был хоккеистом, как и другие Джимы. Все они работали охранниками в местной тюрьме, и их взяли в «Бульдогс» исключительно за устрашающие способности бойцов. У персонажа Джона довольно тихий характер, что очень забавно контрастирует с реальной карьерой игрока.

Мирасти был удивлен предложению сыграть в фильме и рассказывал, как ему было сложно привыкнуть к мысли, что он теперь не хоккеист, а актер, играющий хоккеиста. Даже заучивание простых реплик вызывало у нападающего трудности. Он шутил: «Меня часто били по голове, поэтому память у меня не самая лучшая».

Но после успеха в первом сезоне (сериал получил рейтинг 8,5 на IMDb) Джон ждал съемки второго. Сейчас сериал продлен на четвертый сезон. Мирасти не собирается бросать проект – он считает, что с другими актерами создал по-настоящему хоккейное шоу.

«Это почти как снова играть в хоккей, потому что когда ты уходишь из хоккея, тебе этого не хватает. Это, конечно, не то же самое, но все-таки это возможность потусоваться с ребятами в раздевалке и своего рода почувствовать вновь командное сплочение», – рассказывал тафгай в интервью CTV News.

В КХЛ Мирасти подрался уже на предсезонке и назвал всех трусами

Боевой характер и любовь к дракам отмечали все, кто знал Мирасти. За это он получил прозвище Nasty («Гадкий», «Неприятный»), которое созвучно с его фамилией. Хоккеист сполна отработал такое прозвище.

Он никогда не играл в НХЛ, зато хорошо запомнился в лиге чуть ниже. В АХЛ Мирасти провел четыре сезона с 2007-го по 2011-й за «Сиракьюз» и в 186 матчах набрал 755 штрафных минут, выбив скромные 7 (1+6) очков.

В тот же период случилась одна из самых запоминающихся драк в истории АХЛ. В декабре сезона-2008/09 в матче против «Сенаторс» Мирасти и его соперник Джереми Яблонски за минуту нанесли на двоих 115 ударов. Интересно, что оба игрока – дальние родственники и близкие друзья по жизни. Но во время драки их этот факт не смущал.

В сезоне-2011/12 оба оказались в «Витязе» – в самой боевой команде КХЛ в ту эпоху. Даже главным тренером «Витязя» тогда был Андрей Назаров – также в прошлом известный тафгай.

Первая потасовка Мирасти в России случилась сразу на предсезонном турнире в Магнитогорске. В дебютном матче он подрался с нападающим «Салавата» Александром Свитовым.

После игры легионер похвалил Свитова за смелость, а всех остальных игроков КХЛ назвал трусами: «Я таких мамсиков нигде не видел. Невозможно даже подраться! К нему подъезжаешь, а он сразу прячется. В КХЛ играют одни трусы! Счет? Это неважно. Важны драки. Я хочу драться в каждом матче. И я буду это делать, если остальные не будут за бортиком прятаться!»

Многие соперники (хотя чаще все же «жертвы») Мирасти – в том числе из КХЛ – отмечали его особенность во время драк. Мирасти всегда улыбался, когда готовился к очередной потасовке. Даже первоклассные тафгаи откровенно пугались этого и отказывались вступать с ним в бой.

Между дисквалификациями за драки Мирасти провел в «Витязе» всего 30 игр. Сезон для легионера также закончился раньше остальных. 17 февраля против «Атланты» (1:5) он в очередной раз удалился до конца игры, а на следующий день был отстранен на 5 матчей. Больше в сезоне-2011/12 он не выходил на лед.

На следующий год Мирасти отправился в «Барыс», но и там у него между драками накопилось только 10 матчей. После сезона-2012/13 карьера Мирасти в России закончилась, и все эти годы он бродил по полупрофессиональным лигам (и даже дважды становился чемпионом).

В сериале много других известных хоккеистов. А знаете ли их вы?

Мирасти – не единственный хоккеист, который снялся в «Шорси». Мы уже упомянули братьев Ноланов, которые, в отличие от Мирасти, играли в НХЛ.

Джордан Нолан был выбран «Кингс» на драфте-2009, после чего дважды с командой выиграл Кубок Стэнли в 2012-м и 2014-м. Его брат Брэндон дебютировал в НХЛ в сезоне-2007/08 за «Каролину» и провел шесть матчей в основе. Следующий год он пропустил из-за сотрясения мозга и завершил карьеру.

Вот еще хоккеисты, которых вы встретите во время просмотра сериала:

● Терри Райан играет Теда Хичкока. До актерской карьеры он был выбран на драфте НХЛ-1995 «Монреалем». Райан играл в фарме «Фредериктон», где он стал новичком года в 1998-м, занял второе место по голам (21) и лидировал в АХЛ по количеству драк (34).

В НХЛ Райан сыграл всего 8 игр без очков. Его хоккейная карьера прервалась из-за травмы лодыжки. Следующие годы Райан провел в турнирах по хоккею с мячом и в старшей команде Ньюфаундленда. В итоге он стал актером и до «Шорси» сыграл также в «Леттеркенни».

● Джонатан-Исмаэль Диаби играет самого себя. Его хоккейная карьера была небольшой. В 2013 году защитника выбрал «Нэшвилл» в третьем раунде драфта. В НХЛ он так и не сыграл, а позже ушел из хоккея и стал рэпером. Некоторые из его песен стали саундтреками для сериала.

● Эндрю Антсанен исполняет роль Бранта Гудлифа. За несколько лет до съемок сериала Антсанен играл в Младшей хоккейной лиге Квебека с командой «Кондоры Канаваке», а еще пробовал себя в ММА (3 боя – 3 победы).

● У актера Джареда Кисо , исполняющего главную роль, также есть небольшой опыт в хоккее. Он играл в юношеских командах Канады. Это объясняет его интерес к подобным проектам. «Шорси» – не первый фильм, где он играет хоккеиста.

Помимо спортсменов в сериале мелькают и реальные журналисты. Среди них: соведущий Spittin’ Chiclets Брайан Макгонагал, автор подкаста Taggart and Torrens Джонатан Торренс, ведущий Джей Онрайт, репортер The Sports Network и в прошлом хоккеистка Тесса Бономм.

Фото: East News /Everett Collection/East News; КХЛ /Беззубов Владимир