Я очень хочу увидеть хоккейную сборную на Играх-26. И очень боюсь

Фантомный страх Петухова.

Пока решение об участии России в хоккейном турнире Милана-2026 условно остается положительным (промежуточно, в скобках, карандашом), а Билл Дэйли рассуждает о том, что сборную в итоге не допустят – по аналогии с Парижем , я хочу отвлечь вас на кое-что более существенное.

Вы можете не верить, но в мае вот этому голу исполнилось 7 лет.

И вы можете не верить, но это предпоследний на сегодня официальный матч Артемия Панарина в сборной России.

Да-да, мы не видели Панарина в свитере сборной уже больше семи лет. И мы ни разу не видели Панарина на Олимпиаде. Точно так же, кстати, как и Кучерова. А еще – на Олимпиаде не был Андрей Василевский.

Как сказал Александр Овечкин, это безумие!

Это все безумие, и это все хочется увидеть немедленно. На крайний случай – как раз в 2026-м.

И когда об этом говоришь, представляешь себе лихую, глянцевую сборную России: отряд элитных красавцев во главе с Кучеровым и Панариным выходит на лед, чтобы разделать ну хотя бы Чехию.

Звучит великая музыка Артемьева.

Одно крохотное «но» – ведь это все романтика. Могу ли я себе позволить? Вполне. Олимпиада и вообще большие турниры – самое подходящее время для самой настоящей спортивной романтики.

Но вот что происходит в моей голове дальше: после того, как я представляю себе первое звено с Панариным и Кучеровым на Олимпиаде в Милане («Надо, чтобы мы собрались перед турниром и договорились: «Так, пацаны, каждый реально отрабатывает», – говорил про эту тройку сам Артемий), всплывают факты из суровой реальности.

В феврале-2026 Кучерову будет 32. Панарину – 34. Само по себе это вообще никакая не проблема: оба показали удивительное умение справляться с подступающими годами. Скорее, это просто грустный факт об упущенном времени.

В то же время этот факт отражает кое-какие проблемы с составом, его возрастом и общим уровнем. Ключевым игрокам России за 30, а за ними не то чтобы толпа разрывающих НХЛ талантов.

Поправьте меня в комментариях, если тут какая-то ошибка, но я впервые в жизни не представляю, каким должен быть топ-6 сборной на турнире с участием лучших. Да, края мы дособерем с помощью Капризова, Свечникова (129-й бомбардир прошлого сезона НХЛ) и Бучневича (80-й бомбардир), который показывает очень симпатичный хоккей за «Сент-Луис».

Но... не случится невиданной сенсации – лучшими центрами России останутся Малкин и Кузнецов.

Кузнецов к тому моменту будет уже полтора года как за пределами лучшей лиги мира и списка лучших центров мира. Малкину будет 39 лет. И альтернативы – на позиции первого-второго центров – у нас нет. За полтора года до Игр.

Это очень странно, потому что сбор на Олимпиаду всегда был прежде всего виртуальным сбором лучшего состава. Это отдельное развлечение – такое фэнтези на максималках: собираешь в кучу все топовые фамилии и переставляешь их по звеньям, по парам, по спецбригадам.

Но в случае с Россией-2026 это ни разу не весело. Мы будем биться головой о тот факт, что поколение фартожопых – Панарин-Кузнецов-Тарасенко-Зайцев-Орлов и примкнувший к ним Кучеров (1993-го, на год младше) – было последним массовым выпуском больших игроков, претендующих на звездный и суперзвездный статус. За ними – только одиночные выстрелы: Капризов, Сергачев, Свечников.

Нам не из кого будет собирать центральную линию, и выбор краев будет специфическим. Выбора в защите практически не будет – защитников для трех пар лучшего состава у нас как раз 6-7: Задоров, Сергачев, Проворов, Орлов, Никишин, Зайцев, Минтюков.

А дальше... А дальше я вспоминаю, что это все кто-то должен будет тренировать. Вы знаете подходящего кандидата?

Вы понимаете, как он будет выбран? Существует ли в нашем хоккее, за который так рьяно взялся «Кинопоиск», понятный и внятный механизм для выбора главного тренера сборной на условно предстоящий большой турнир?

Осенью-2021 мы увидели: такого механизма нет. Вы же помните этот карнавал: ФХР ставит на Знарка, но экспертный совет доверяет Жамнову, который к тому моменту не работал главным вообще – и Алексей идет на пресс-конференцию один, вообще без поддержки федерации.

Что будет в этот раз?

А в этот раз не так уж и мала вероятность того, что главным на Олимпиаду-26 (пускай и воображаемую) поедет Роман Ротенберг.

Как там качество миланского льда? Есть ли у судей миллион долларов для спора?

Я проверил: комментарии в телеграме ФХР пока открыты. Выдержат ли они напор после возможного поражения?

Конечно, само попадание сборной России на Олимпиаду будет большим счастьем, и конечно, можно будет уйти в режим болельщика, который видит хоккей, вот ровно когда его показывают на Олимпиаде, и просто болеет за наших, не разбираясь, что такое топ-6, миддл-6 и боттом-6.

Но вот нас с вами ждут – если ждут – очень много интересных минут.

Я очень жду участия игроков любимого поколения в олимпийском турнире – но эта перспектива меня пугает ровно в той же степени, что и радует.

Фото: РИА Новости /Григорий Сысоев AP /Julia Nikhinson, Matt Krohn