0 голов за 2 матча! «Амур» безумно далек от Кубка Гагарина

От летней закупки пока нет толку.

«Амур» проиграл оба матча на старте сезона. В целом, никакой катастрофы не случилось – к примеру, «Сибирь» и «Лада» в такой же ситуации. Вот только у Хабаровска за 120 минут нет голов.

Летом команда выдала мощную предсезонку, но с началом регулярки что-то пошло не так: сначала ничего не забросила в Минске и сгорела «Динамо» – 0:3, а в субботу всухую сыграла с «Витязем» (0:2). Без голов Кубок Гагарина будет непросто взять.

Мартемьянов делает перестановки, но пока не помогает

Этим летом «Амур» снова вел активную трансферную политику, подписав среди прочих нападающих Алекса Гальченюка, Арно Дюрандо и Девина Броссо – на них приходится 170 млн из зарплатной ведомости. Все трое внесли вклад в победу на Кубке губернатора Челябинской области, но за два матча регулярки у них нет ни одного очка, как и у остальных нападающих команды. Хотя Хабаровск перебросал соперника – 29:21 (броски в створ).

Было видно, что после сухого поражения в Минске, Мартемьянов пытался найти новые сочетания. На матч с «Витязем» крайние нападающие Дюрандо и Гальченюк получили в центр тройки Гиздатуллина, хотя против «Динамо» играли с Шевченко. Броссо провел первый матч в тройке с Хохлачевым и Бродхерстом, а против «Витязя» слева вышел Ян Дрозг. Хохлачева же в заявке не оказалось.

Но и такие перестановки пока не сработали.

По сравнению с матчем в Минске, прогресс в атаке у «Амура» есть. Хабаровчане гораздо больше стали бросать (в полтора раза) и на минуту с небольшим увеличили время в атаке. «Витязь» по основным показателям (кроме большинства) уступил.

У новичков сегодня были возможности забросить. Например, таким сольным проходом не воспользовался Гальченюк.

Андрей Мартемьянов на пресс-конференции не имел претензий к игрокам – просто удивлялся происходящему: «Создали кучу моментов, но не можем попасть по воротам из таких ситуаций, что просто диву даешься. На тренировках получается, а тут нет. Терпеливо работаем, будем двигаться дальше, нам ничего не остается другого».

Единственная приятная новость для Андрея Мартемьянова сегодня – прямо во время матча объявили, что тренер скоро станет дедушкой. Видео, которое важнее любой сухой серии поражений:

Похоже, «Витязь» получил новую звездочку в команду

У «Витязя» тоже не шикарная реализация, но они и в прошлом матче – с «Адмиралом» – забивали, и в субботу своим шансом воспользовались. В середине игры защитник Виктор Балдаев зачем-то срубил в средней зоне Фредерика Готье. В итоге «Витязь» реализовал большинство.

Важный момент для хозяев – второй матч подряд очки набирает Дмитрий Бучельников, который летом перешел в команду. Против «Адмирала» 21-летний нападающий набрал 1+1, а в матче с «Амуром» именно его бросок в большинстве добил Дерек Барак.

Нападающий оказался не нужен СКА после годичной аренды в «Адмирале», где он тоже выделялся: закончил третьим бомбардиром команды (29 очков) и несколько раз признавался новичком недели КХЛ. Бучельникова хвалил главный тренер Леонид Тамбиев, а местные болельщицы просили Романа Ротенберга не забирать их молодую звездочку.

Теперь Бучельников имеет безграничное доверие от Павла Десяткова – выходит во втором звене и получает похвалу на пресс-конференциях: «Надеюсь, что Дима – дай бог, будущая звезда – будет развиваться, расти в «Витязе ». Возможность мы ему дадим, а дальше все от него зависит».

Фонбет Чемпионат КХЛ

Фото: vk.com/hcvityaz /Дюдюев Денис