Щитов о выборах в ИИХФ: «Люди в федерациях – пешки, все упирается в политику. Вместо Тардифа придет другой человек, и ничего не изменится»

Щитов о выборах в ИИХФ: люди в федерациях – пешки, все упирается в политику.

Бывший капитан «Сочи » Никита Щитов прокомментировал предстоящие выборы президента ИИХФ.

Ранее стало известно, что Люк Тардиф покинет пост в октябре.

«Все упирается в политику, а люди, которые занимают посты в своих федерациях, – просто пешки. Они выполняют то, что им скажут сверху.

Поэтому для меня – вывод очевиден. Вместо Тардифа на пост главы ИИХФ придет другой человек, и ничего не изменится», – сказал Щитов.

