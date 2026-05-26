  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Щитов о выборах в ИИХФ: «Люди в федерациях – пешки, все упирается в политику. Вместо Тардифа придет другой человек, и ничего не изменится»
0

Щитов о выборах в ИИХФ: «Люди в федерациях – пешки, все упирается в политику. Вместо Тардифа придет другой человек, и ничего не изменится»

Щитов о выборах в ИИХФ: люди в федерациях – пешки, все упирается в политику.

Бывший капитан «Сочи» Никита Щитов прокомментировал предстоящие выборы президента ИИХФ.

Ранее стало известно, что Люк Тардиф покинет пост в октябре.

«Все упирается в политику, а люди, которые занимают посты в своих федерациях, – просто пешки. Они выполняют то, что им скажут сверху.

Поэтому для меня – вывод очевиден. Вместо Тардифа на пост главы ИИХФ придет другой человек, и ничего не изменится», – сказал Щитов.

Рыбин о президенте ИИХФ: «Только Буре может сменить Тардифа. Ему помогут знания хоккея, КХЛ и НХЛ. Но не уверен, что российского функционера могут одобрить»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: LiveResult
logoНикита Щитов
logoЛюк Тардиф
logoИИХФ
отстранение и возвращение России
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoКХЛ
logoПолитика

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
По такой логике у нас в Федерации тоже все пешки.
ОтветMelnikov1968
По такой логике у нас в Федерации тоже все пешки.
верно
И только у нас все ферзи ))))
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Щитов о Хартли и «Локомотиве»: «Тренер очень опытный, ребята такие же. Команда стала чемпионом в прошлом сезоне, это колоссальный опыт»
25 мая, 18:59
Щитов о готовности Ротенберга возглавить «Локомотив»: «Кандидат у клуба уже есть. Нужен серьезный специалист, который продолжит работу Никитина, Хартли»
24 мая, 17:43
Никита Щитов: «Локомотив» – эталон хорошей и крепкой команды. В КХЛ играют много воспитанников. На их школу стоит равняться»
24 мая, 14:45
Рекомендуем
Главные новости
Рябыкин о Ливо в «Авангарде»: «Такие игроки – штучный товар. За Окулова тоже были опасения, но он смог раскрыться»
6 минут назад
Есмантович о молодых игроках: «Не надо торопиться ехать в НХЛ – есть примеры Капризова, Сорокина и масса других. Да, есть Кучеров, но у нас появляются новые площадки и подходы»
29 минут назад
Терещенко об академии «Красная Машина»: «Ротенберг – сильный менеджер, при нем школа за 4 года добилась существенного прогресса. Пора возрождать подмосковный хоккей»
вчера, 21:58
Майоров об отмене решения ИИХФ о недопуске России: «По существу у нас нет ни молодежной, ни взрослой сборной. Нужно назначать туда тренеров. И прекратить эксперименты с «Россией 25»
вчера, 21:51
Канада сыграет с Финляндией, Швейцария – с Норвегией в 1/2 финала ЧМ-2026
вчера, 21:20
ЧМ-2026 по хоккею. 1/4 финала. Швеция проиграла Швейцарии, Норвегия одолела Латвию, Канада победила США, Финляндия обыграла Чехию
вчера, 20:59
Есмантович о приобретении прав на Замулу: «Я лично принял это решение. У нас нет контракта с ним. Очень хотели бы, чтобы он был у нас, но не факт, что это может случиться»
вчера, 20:54
Норвегия победила Латвию (2:0) в 1/4 финала ЧМ-2026 и впервые в истории вышла в полуфинал
вчера, 20:44
Морозов об изменении структуры плей-офф: «Сможем увидеть различные пары во 2-м раунде. Восток может сыграть с Востоком, а Запад – с Западом. Это дает стимул клубам набирать больше очков»
вчера, 20:17
Есмантович о сезоне ЦСКА: «Бесполезно искать плюсы. Видим свои недоработки, хоккеистов, с которыми ошиблись. Это все надо менять и регулировать»
вчера, 20:10
Ко всем новостям
Последние новости
Бродер о смерти Клода Лемье: «Хоккейный мир потерял настоящего воина. Мои мысли и молитвы с его семьей. Покойся с миром»
17 минут назад
Финал Кубка Стэнли-2026 стартует 2 или 4 июня – в зависимости от числа матчей в серии «Каролины» и «Монреаля»
сегодня, 03:10
Есмантович о Нестерове: «У Никиты никогда не было желания уйти из ЦСКА. Провели с ним переговоры, сделали предложение»
вчера, 21:40
Морозов про отмену Кубка Открытия: «Не все считают это мероприятие статусным, многие игроки не фотографируются с кубком. Если в будущем появится музей КХЛ, поместим его туда»
вчера, 21:28
Швейцария победила Швецию (3:1) в 1/4 финала и вышла в полуфинал домашнего ЧМ-2026
вчера, 21:12
Воробьев о ЧМ-2026: «Играют команды, которые не должны там выступать, если бы были россияне и белорусы. Турнир начинает быть интересным только с полуфиналов»
вчера, 20:36
Радулов о ЧМ по футболу: «Буду болеть за испанцев. Ну или за Аргентину. Хочу такой финал»
вчера, 20:28
Каменский о смерти Клода Лемье: «Видел его в декабре, когда мы праздновали 30-летие победы «Колорадо» в Кубке Стэнли. Он был вполне здоровым, веселым. Обидно, хороший игрок»
вчера, 19:59
Ротенберг о смерти Клода Лемье: «Скорбная новость. Он оставил большой след в мировом хоккее. Светлая память»
вчера, 19:43
Морозов о Кубке Первого канала: «Не возвращались к идее вернуть команду из легионеров. От ФХР не было никаких сообщений в этом году. Пока не знаем, где будет проходить турнир»
вчера, 19:34
Рекомендуем