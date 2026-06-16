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Хоккеисты «Каролины» повредили Кубок Стэнли во время празднования
Кубок Стэнли повредили во время празднования.

Хоккеисты «Каролины» повредили Кубок Стэнли.

15 июня «Каролина» выиграла Кубок Стэнли во 2-й раз в истории и впервые с 2006 года.

После победы хоккеисты «Харрикейнс» праздновали в клубе Teets в городе Роли. На видео заметно, что у трофея погнута верхняя часть.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: твиттер Уолта Раффа
logoКаролина
logoНХЛ
logoКубок Стэнли

Комментарии

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Классика жанра! Интересно хоть какая-то команда его не ломала?!)
ОтветTBL8688
Классика жанра! Интересно хоть какая-то команда его не ломала?!)
Баффало)
Это естественно))) Бить бить и не разбить
Ну это классика, без этого никак
Из чугуна надо кубок отливать
ОтветKolyan19
Из чугуна надо кубок отливать
каслинское литьё принимает заказы
Свечников всех споил 🤕
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