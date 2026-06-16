Хоккеисты «Каролины» повредили Кубок Стэнли во время празднования

Кубок Стэнли повредили во время празднования.

Хоккеисты «Каролины» повредили Кубок Стэнли .

15 июня «Каролина » выиграла Кубок Стэнли во 2-й раз в истории и впервые с 2006 года.

После победы хоккеисты «Харрикейнс» праздновали в клубе Teets в городе Роли. На видео заметно, что у трофея погнута верхняя часть.