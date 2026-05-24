Никита Щитов: «Локомотив» – эталон хорошей и крепкой команды. В КХЛ играют много воспитанников. На их школу стоит равняться»

Бывший защитник клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов высказался о победе «Локо» в Кубке Харламова и «Локомотива » в Кубке Гагарина.

Впервые в истории команды одной системы взяли оба трофея за сезон.

– Это показатель прекрасной работы всей системы клуба, руководства и тренерских штабов.

– У «Локомотива» лучшая клубная система?

– Одна из лучших. Они это доказывают своими результатами.

– Но самой лучшей назвать все-таки нельзя?

– Есть клубы, которые тоже работают достойно, но только они не выигрывают. Поэтому я не буду говорить, что у «Локомотива» самая лучшая. Но клуб поддерживает высокие стандарты.

В КХЛ играют много воспитанников. На их школу стоит равняться. «Локомотив» – это давно эталон хорошей и крепкой команды.

Вспомните, после произошедшей трагедии набрали игроков, которые достойно выступали. Из той команды много хоккеистов стали в будущем чемпионами, играли на Олимпиаде за сборную. В «Локомотиве» все люди на своих местах.

– Это команда на долгие годы?

– В наших современных реалиях, в которых мы живем, сложно говорить что-то о завтрашнем дне. Поэтому трудно сказать про долгие годы. Но если все будет стабильно, возможно, на продолжительный срок, – сказал Щитов.

Впервые в истории Кубок Гагарина и Кубок Харламова в один год выиграли команды одной системы. «Локомотив» победил «Ак Барс» в финале, «Локо» – МХК «Спартак»