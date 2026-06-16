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  4. Овечкин сопоставил хоккеистов с футболистами: «Макдэвид в футболе – Месси, Кросби – Роналду, Кузнецов – Ковтун, Бэкстрем – Зидан»

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Овечкин сопоставил хоккеистов с футболистами: «Макдэвид в футболе – Месси, Кросби – Роналду, Кузнецов – Ковтун, Бэкстрем – Зидан»
Александр Овечкин сопоставил хоккеистов с футболистами.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сопоставил хоккеистов с футболистами.

– Макдэвид в футболе это?

– Месси.

– Кросби в футболе это?

– Роналду.

– Евгений Кузнецов?

– Юрий Ковтун.

Бэкстрем?

– Зидан.

– И Овечкин.

– Овечкин, – сказал форвард «Вашингтона».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Хоккей на Кинопоиске»
logoАлександр Овечкин
logoЛионель Месси
logoКоннор Макдэвид
logoЭдмонтон
logoКриштиану Роналду
logoКХЛ
logoСидни Кросби
logoВашингтон
logoПиттсбург
logoНХЛ
logoЕвгений Кузнецов
logoЮрий Ковтун
logoЗинедин Зидан
logoЛарс Никлас Бэкстрем

Комментарии

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Кузнецов это Балотелли
Жестко он про Кузнецова
ОтветЕбздрогыч
Жестко он про Кузнецова
Да и про Кросби не очень лестно.
Впрочем, про Кузнецова это могла быть подколка для "своих".
Так Ковтуна еще не оскорбляли.
Кузнецов - Ковтун, в свои ворота забивает что ли? Тонко.
Человека, который принёс ему единственный КС OffZa сравнил с Ковтуном.

Амбассадор индейки в России - то ещё д-мо.
ОтветИнженер-конструктор
Человека, который принёс ему единственный КС OffZa сравнил с Ковтуном. Амбассадор индейки в России - то ещё д-мо.
Типичный будущий депутат
ОтветИнженер-конструктор
Человека, который принёс ему единственный КС OffZa сравнил с Ковтуном. Амбассадор индейки в России - то ещё д-мо.
Понятно же, что Ови угарает
Только Гретцки можно сопоставить с Месси
Месси - Грецки
Роналду - Овечкин
Кузнецов - ну да, Ковтун

А что Википедия говорит про Ковтуна:
- За сборную России сыграл 50 матчей, забил 2 гола и один автогол.
- На чемпионате Европы 1996 года сыграл всего два матча: против Италии и Германии. Он был удалён в конце матча против Германии и получил дисквалификацию ещё на три встречи.
- Последнюю игру сыграл 20 августа 2003 года против Израиля. Последующий матч сборной против Ирландии Ковтун пропустил после того, как в его допинг-пробе были обнаружены следы запрещённого препарата бромантан.
Тогда уж Роналду это Маккиннон.
Ови не видел игру Лёхи Сапогова - вылитый Гретцки!
Овечкин - Пеле!!! Поскромничал...
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