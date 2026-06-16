Овечкин сопоставил хоккеистов с футболистами: «Макдэвид в футболе – Месси, Кросби – Роналду, Кузнецов – Ковтун, Бэкстрем – Зидан»
Александр Овечкин сопоставил хоккеистов с футболистами.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сопоставил хоккеистов с футболистами.
– Макдэвид в футболе это?
– Месси.
– Кросби в футболе это?
– Роналду.
– Юрий Ковтун.
– Бэкстрем?
– Зидан.
– И Овечкин.
– Овечкин, – сказал форвард «Вашингтона».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Хоккей на Кинопоиске»
Комментарии
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Впрочем, про Кузнецова это могла быть подколка для "своих".
Амбассадор индейки в России - то ещё д-мо.
Роналду - Овечкин
Кузнецов - ну да, Ковтун
А что Википедия говорит про Ковтуна:
- За сборную России сыграл 50 матчей, забил 2 гола и один автогол.
- На чемпионате Европы 1996 года сыграл всего два матча: против Италии и Германии. Он был удалён в конце матча против Германии и получил дисквалификацию ещё на три встречи.
- Последнюю игру сыграл 20 августа 2003 года против Израиля. Последующий матч сборной против Ирландии Ковтун пропустил после того, как в его допинг-пробе были обнаружены следы запрещённого препарата бромантан.