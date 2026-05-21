Рыбин о президенте ИИХФ: «Только Буре может сменить Тардифа. Ему помогут знания хоккея, КХЛ и НХЛ. Но не уверен, что российского функционера могут одобрить»
Экс-форвард клубов FONBET КХЛ Максим Рыбин заявил, что Павел Буре мог бы заменить Люка Тардифа на посту президента ИИХФ.
73-летний функционер покинет пост главы Международной федерации хоккея на льду в октябре.
«Сменить Тардифа может только Буре. Естественно, знания хоккея, нашей лиги и НХЛ, ему помогут. Буре сможет выстроить международные турниры. Он точно знает, какие турниры будут полезными, а какие менее полезными. Я говорю про Кубок мира и остальные, а это очень важно.
Я считаю Павла Буре достойной кандидатурой с именем. Но не уверен, что в реалиях сегодняшнего времени российского функционера могут одобрить», – сказал Рыбин.
Сейчас Буре входит в Совет ИИХФ.
2) И откуда такая уверенность в Буре, если он ни одного дня по настоящему управленцем не работал? (бутафорские должности в наблюдательном совете ЦСКА, члена совета легенд Ночной ХЛ, спецпредставителя ФХР при ИИХФ и прочие должности таковой считаться не могут)