  Рыбин о президенте ИИХФ: «Только Буре может сменить Тардифа. Ему помогут знания хоккея, КХЛ и НХЛ. Но не уверен, что российского функционера могут одобрить»
Рыбин о президенте ИИХФ: «Только Буре может сменить Тардифа. Ему помогут знания хоккея, КХЛ и НХЛ. Но не уверен, что российского функционера могут одобрить»

Экс-форвард клубов FONBET КХЛ Максим Рыбин заявил, что Павел Буре мог бы заменить Люка Тардифа на посту президента ИИХФ.

73-летний функционер покинет пост главы Международной федерации хоккея на льду в октябре.

«Сменить Тардифа может только Буре. Естественно, знания хоккея, нашей лиги и НХЛ, ему помогут. Буре сможет выстроить международные турниры. Он точно знает, какие турниры будут полезными, а какие менее полезными. Я говорю про Кубок мира и остальные, а это очень важно.

Я считаю Павла Буре достойной кандидатурой с именем. Но не уверен, что в реалиях сегодняшнего времени российского функционера могут одобрить», – сказал Рыбин.

Сейчас Буре входит в Совет ИИХФ.

Гендиректор ФХР об отстранении России: «Все решения в ИИХФ принимали коллегиально. За нас голосовал только один член совета»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Впрогнозе
1) Откуда такая уверенность, что только Буре может сменить Тардифа?
2) И откуда такая уверенность в Буре, если он ни одного дня по настоящему управленцем не работал? (бутафорские должности в наблюдательном совете ЦСКА, члена совета легенд Ночной ХЛ, спецпредставителя ФХР при ИИХФ и прочие должности таковой считаться не могут)
Генеральный менеджер олимпийской сборной был в 2006, а так согласен. Нигде не хочет ни какой ответственности
Рыбин , Дюна !
Дюна, дельфин, море водки!
Падажжите, а Адам?
Адаму не надо возглавлять, его просто наградят орденом
