Рыбин о президенте ИИХФ: «Только Буре может сменить Тардифа. Ему помогут знания хоккея, КХЛ и НХЛ. Но не уверен, что российского функционера могут одобрить»

Рыбин о президенте ИИХФ: только Буре может сменить Тардифа.

Экс-форвард клубов FONBET КХЛ Максим Рыбин заявил, что Павел Буре мог бы заменить Люка Тардифа на посту президента ИИХФ.

73-летний функционер покинет пост главы Международной федерации хоккея на льду в октябре.

«Сменить Тардифа может только Буре. Естественно, знания хоккея, нашей лиги и НХЛ, ему помогут. Буре сможет выстроить международные турниры. Он точно знает, какие турниры будут полезными, а какие менее полезными. Я говорю про Кубок мира и остальные, а это очень важно.

Я считаю Павла Буре достойной кандидатурой с именем. Но не уверен, что в реалиях сегодняшнего времени российского функционера могут одобрить», – сказал Рыбин .

Сейчас Буре входит в Совет ИИХФ.

