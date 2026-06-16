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  4. Кузнецов о будущем: «Хотел остаться в Уфе, но меня не оставили. В Челябинске тоже отказались. Могу поехать в маленький город или на Дальний Восток – мне без разницы, где жить»

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Кузнецов о будущем: «Хотел остаться в Уфе, но меня не оставили. В Челябинске тоже отказались. Могу поехать в маленький город или на Дальний Восток – мне без разницы, где жить»
Кузнецов: хотел остаться в Уфе – не оставили. В Челябинске тоже отказались.

Евгений Кузнецов ответил на вопросы о продолжении карьеры.

– Где ты будешь играть в следующем году?

– Я очень сильно хотел остаться в Уфе, но так получилось, что меня не оставили. Хотел в Челябинск – там тоже отказались.

– Сейчас ты уже знаешь? Или выбираешь из пары команд? Ты можешь сказать: «Я знаю, но вам, гады, не скажу».

– Нет, пока еще все в процессе. Мы определились с женой, поедут ли они еще на год в Россию. Решили, что дочь закончит начальную школу здесь [в США], сын во второй класс пойдет. Теперь от этого я могу отталкиваться. Могу поехать в маленький город или на Дальний Восток, потому что я буду жить один. Мне без разницы, где жить, – сказал Кузнецов на ютуб-канале Fonbet.

Кузнецов, выступавший за «Металлург» и «Салават Юлаев» в прошедшем сезоне, находится в статусе неограниченно свободного агента. В завершившемся сезоне 34-летний форвард набрал 27 (7+20) очков в 34 матчах регулярки.

Агент Кузнецова о возможном предложении от «Трактора»: «Мы бы рассмотрели, но его не было, и вряд ли уже будет»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: ютуб-канал Fonbet
logoЕвгений Кузнецов
logoСалават Юлаев
logoКХЛ
logoТрактор

Комментарии

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После того, как ты прокатил Челябинск выбрав ска, рассчитывать на приглашение слишком наивно
А него ещё кто-то верит? Наркоманов бывших не бывает. Никакой самодисциплины не будет, а это крест на высшем спорте
И то верно. КиБ сейчас в любом городе есть...
Так для Амура было бы отличным вариантом
Последняя гастроль?
Фамилия говорит за себя, Евгений сам был кузнецом своей судьбы и выбрал "запретную дорожку", что теперь рассказывать там не оставили, туда не позвали, нужно доказать здесь и сейчас, но по-моему уже поздно и это надо понять тебе самому
Надо играть. А не жить. Тогда многое получится
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