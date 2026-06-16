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  4. «Вегас» объявил об уходе Тортореллы. Клуб проиграл в финале Кубка Стэнли

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«Вегас» объявил об уходе Тортореллы. Клуб проиграл в финале Кубка Стэнли
«Вегас» объявил об уходе тренера Джона Тортореллы.

Генеральный менеджер «Вегаса» Келли МакКриммон объявил, что Джон Торторелла не вернется в тренерский штаб команды после сезона-2025/26. 

Напомним, Торторелла возглавил «Вегас» за 8 матчей до завершения регулярного чемпионата, сменив Брюса Кэссиди. Сообщалось, что контракт американца рассчитан до конца сезона.

Под его руководством «Вегас» дошел до финала Кубка Стэнли-2026, где уступил «Каролине» со счетом 2-4 в серии.

«Мы благодарим Тортса за руководство, которое он дал нашей команде с момента присоединения к организации в марте. Когда было принято решение пригласить Тортса в «Вегас», нам срочно нужна была помощь в решающий момент сезона.

Опыт и лидерские качества Тортса оказались именно тем импульсом, который нам был нужен, помогли нам выйти в финал Кубка Стэнли. Мы благодарны Тортсу за его страсть, искренность и преданность нашей организации и желаем ему и его семье всего наилучшего», – сказал МакКриммон.

Торторелла о следующем сезоне: «Не думал об этом. В конце июня я закончу в «Вегасе». Мы с МакКриммоном договорились об этом во время нашего первого разговора»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Вегаса»
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Комментарии

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Тортс превзошёл все ожидания. Я был одним из тех, кто ржал над его назначением и угорал, что Вегас даже в ПО теперь не заскочит.

Однако, выяснилось, что на коротком отрезке Тортс вполне ещё может выдать результат.

Ему можно предъявить, что из-за своей старой консервативной натуры он не двинул в Финале Харта, который начал испытывать проблемы. Но чтобы вот так вынести Колорадо и потом остановиться всего в двух победах от Чашки, тут Торт всех за пояс заткнул.

Возможно, Вегас вообще заложил новый тренд, когда даже по ходу одного сезона разные ГТ решают разные проблемы.

Только зря Тортс свои вещи в отеле в Роли оставил :)
ОтветPitts
Тортс превзошёл все ожидания. Я был одним из тех, кто ржал над его назначением и угорал, что Вегас даже в ПО теперь не заскочит. Однако, выяснилось, что на коротком отрезке Тортс вполне ещё может выдать результат. Ему можно предъявить, что из-за своей старой консервативной натуры он не двинул в Финале Харта, который начал испытывать проблемы. Но чтобы вот так вынести Колорадо и потом остановиться всего в двух победах от Чашки, тут Торт всех за пояс заткнул. Возможно, Вегас вообще заложил новый тренд, когда даже по ходу одного сезона разные ГТ решают разные проблемы. Только зря Тортс свои вещи в отеле в Роли оставил :)
Это да. Хоккейные боги такое не любят =)

Если же говорить серьёзно, в плове он пошумел на отлично. Но нет уверенности, что будь он тренером Вегаса на постоянке, то выдал бы результат лучше, чем Кэссиди.
ОтветТумбаЮмба
Это да. Хоккейные боги такое не любят =) Если же говорить серьёзно, в плове он пошумел на отлично. Но нет уверенности, что будь он тренером Вегаса на постоянке, то выдал бы результат лучше, чем Кэссиди.
Так я даже уверен, что в долгую он бы загнал лошадей и был бы списан на берег. Но! Никто же не запрещает дробить сезон на отрезки. И, как выясняется, Вегас нащупал вполне интересную модель.

К тому же они ещё Кэссиди не отпустили :)))))))
Добро пожаловать в Эдмонтон! 🐢
ОтветФедя Букин
Добро пожаловать в Эдмонтон! 🐢
Губу закатайте! 🤡
ОтветФедя Букин
Добро пожаловать в Эдмонтон! 🐢
Лучше уж Кэссиди, он с чистого листа очень круто работает☝️😬
Жаль. При нём Вегас в плей-офф преобразился. Интересно было бы понаблюдать за Вегасом в следующем сезоне под его руководством, но увы. Удачи Тортсу!
Спасибо за сезон, Ричард Гир. Выжил из Вегаса максимум, но Каролина - архисложный уровень.
ну достойный результат дал. в целом то удовлетворительный, но разочаровывающий, как и любое поражение в финале. Не знаю что хуже в ПО не попасть или в финале проиграть.
Конечно финал это финал, но разочарование коллосальное испытваешь, если ты не Кори Перри
ОтветupuckuH
ну достойный результат дал. в целом то удовлетворительный, но разочаровывающий, как и любое поражение в финале. Не знаю что хуже в ПО не попасть или в финале проиграть. Конечно финал это финал, но разочарование коллосальное испытваешь, если ты не Кори Перри
Проигрыш в финале - не только разочарование, а пусть и горький, но всё жеопыт. В регулярке такого не наберёшься. Рыцари молодцы, приятно удивили
Красиво дед зашёл. Аж грустно
Пришёл, увидел, ушёл
ОтветВладимир Чехов
Пришёл, увидел, ушёл
(С). Джейсон Стэтхем
С ролью кризис-тренера справился...
Видимо в следующем сезоне без работы не останется.
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