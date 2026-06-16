«Вегас» объявил об уходе Тортореллы. Клуб проиграл в финале Кубка Стэнли

Генеральный менеджер «Вегаса» Келли МакКриммон объявил, что Джон Торторелла не вернется в тренерский штаб команды после сезона-2025/26.
Напомним, Торторелла возглавил «Вегас» за 8 матчей до завершения регулярного чемпионата, сменив Брюса Кэссиди. Сообщалось, что контракт американца рассчитан до конца сезона.
Под его руководством «Вегас» дошел до финала Кубка Стэнли-2026, где уступил «Каролине» со счетом 2-4 в серии.
«Мы благодарим Тортса за руководство, которое он дал нашей команде с момента присоединения к организации в марте. Когда было принято решение пригласить Тортса в «Вегас», нам срочно нужна была помощь в решающий момент сезона.
Опыт и лидерские качества Тортса оказались именно тем импульсом, который нам был нужен, помогли нам выйти в финал Кубка Стэнли. Мы благодарны Тортсу за его страсть, искренность и преданность нашей организации и желаем ему и его семье всего наилучшего», – сказал МакКриммон.
Торторелла о следующем сезоне: «Не думал об этом. В конце июня я закончу в «Вегасе». Мы с МакКриммоном договорились об этом во время нашего первого разговора»
Однако, выяснилось, что на коротком отрезке Тортс вполне ещё может выдать результат.
Ему можно предъявить, что из-за своей старой консервативной натуры он не двинул в Финале Харта, который начал испытывать проблемы. Но чтобы вот так вынести Колорадо и потом остановиться всего в двух победах от Чашки, тут Торт всех за пояс заткнул.
Возможно, Вегас вообще заложил новый тренд, когда даже по ходу одного сезона разные ГТ решают разные проблемы.
Только зря Тортс свои вещи в отеле в Роли оставил :)
Если же говорить серьёзно, в плове он пошумел на отлично. Но нет уверенности, что будь он тренером Вегаса на постоянке, то выдал бы результат лучше, чем Кэссиди.
К тому же они ещё Кэссиди не отпустили :)))))))
Конечно финал это финал, но разочарование коллосальное испытваешь, если ты не Кори Перри