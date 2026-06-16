«Вегас» объявил об уходе Тортореллы. Клуб проиграл в финале Кубка Стэнли

«Вегас» объявил об уходе тренера Джона Тортореллы.

Генеральный менеджер «Вегаса » Келли МакКриммон объявил, что Джон Торторелла не вернется в тренерский штаб команды после сезона-2025/26.

Напомним, Торторелла возглавил «Вегас» за 8 матчей до завершения регулярного чемпионата, сменив Брюса Кэссиди. Сообщалось , что контракт американца рассчитан до конца сезона.

Под его руководством «Вегас» дошел до финала Кубка Стэнли-2026, где уступил «Каролине» со счетом 2-4 в серии.

«Мы благодарим Тортса за руководство, которое он дал нашей команде с момента присоединения к организации в марте. Когда было принято решение пригласить Тортса в «Вегас», нам срочно нужна была помощь в решающий момент сезона.

Опыт и лидерские качества Тортса оказались именно тем импульсом, который нам был нужен, помогли нам выйти в финал Кубка Стэнли. Мы благодарны Тортсу за его страсть, искренность и преданность нашей организации и желаем ему и его семье всего наилучшего», – сказал МакКриммон.

Торторелла о следующем сезоне: «Не думал об этом. В конце июня я закончу в «Вегасе». Мы с МакКриммоном договорились об этом во время нашего первого разговора»