Щитов о готовности Ротенберга возглавить «Локомотив»: «Кандидат у клуба уже есть. Нужен серьезный специалист, который продолжит работу Никитина, Хартли»

Щитов о готовности Ротенберга возглавить «Локомотив»: у клуба есть кандидаты.

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов высказался о кандидатах на должность главного тренера «Локомотива » и отметил, что не слышал о желании Романа Ротенберга занять этот пост.

– Нельзя сказать, что все построено только на прошлогоднем успехе Никитина . Да, он проделал колоссальную работу, после себя оставил ощутимый фундамент. Но если бы взяли абы кого, то команда не стала бы чемпионом.

Поэтому руководство подобрало хорошего тренера. Хартли смог продолжить начатое Никитиным, добавил что-то свое. Сейчас уже давно ведется очень большая работа по поиску нового тренера. Нужен серьезный специалист, который все продолжит.

– Роман Ротенберг в прессе выразил готовность работать в «Локомотиве». Верите, что такое назначение возможно?

– Этой публикации я не видел. Думаю, в «Локомотиве» уже есть очень узкий круг кандидатов. До следующей предсезонной подготовки остается немного времени. Тренеры соберутся еще раньше. Работу нужно проделать уже летом. Предполагаю, что на 80-90% уже есть определенность с тренером. Может, даже 100%.

Просто мы пока об этом не знаем. Возможно, узнаем через несколько дней. До 30 мая ничего нельзя разглашать. В Ярославле работают серьезные и кропотливые люди. Кандидат у них уже есть, – сказал Щитов.

