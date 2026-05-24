  • Щитов о готовности Ротенберга возглавить «Локомотив»: «Кандидат у клуба уже есть. Нужен серьезный специалист, который продолжит работу Никитина, Хартли»
Щитов о готовности Ротенберга возглавить «Локомотив»: «Кандидат у клуба уже есть. Нужен серьезный специалист, который продолжит работу Никитина, Хартли»

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов высказался о кандидатах на должность главного тренера «Локомотива» и отметил, что не слышал о желании Романа Ротенберга занять этот пост. 

– Нельзя сказать, что все построено только на прошлогоднем успехе Никитина. Да, он проделал колоссальную работу, после себя оставил ощутимый фундамент. Но если бы взяли абы кого, то команда не стала бы чемпионом.

Поэтому руководство подобрало хорошего тренера. Хартли смог продолжить начатое Никитиным, добавил что-то свое. Сейчас уже давно ведется очень большая работа по поиску нового тренера. Нужен серьезный специалист, который все продолжит.    

– Роман Ротенберг в прессе выразил готовность работать в «Локомотиве». Верите, что такое назначение возможно?

– Этой публикации я не видел. Думаю, в «Локомотиве» уже есть очень узкий круг кандидатов. До следующей предсезонной подготовки остается немного времени. Тренеры соберутся еще раньше. Работу нужно проделать уже летом. Предполагаю, что на 80-90% уже есть определенность с тренером. Может, даже 100%.

Просто мы пока об этом не знаем. Возможно, узнаем через несколько дней. До 30 мая ничего нельзя разглашать. В Ярославле работают серьезные и кропотливые люди. Кандидат у них уже есть, – сказал Щитов.  

Ротенберг готов возглавить «Локомотив»: «Конечно, это интересно. За год я провел не меньше тренировок, чем когда работал в КХЛ»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
Вот в чём уверен на 100 % с гаком ,что РБ не будет Главтенером Локомотива !
Если РоРо последовательно поработает в Ярославле, Магнитогорске, Челябинске и Омске, то за пятилетку вполне может убить все годные хоккейные школы
ОтветИнженер-конструктор
Если РоРо последовательно поработает в Ярославле, Магнитогорске, Челябинске и Омске, то за пятилетку вполне может убить все годные хоккейные школы
Можно и одну создать) скажем так Западная школа
ОтветИнженер-конструктор
Если РоРо последовательно поработает в Ярославле, Магнитогорске, Челябинске и Омске, то за пятилетку вполне может убить все годные хоккейные школы
Какие школы, в этих командах играют покупные игроки.
Как бабайкой все клубы пугают
ОтветАндрей Б@широв
Как бабайкой все клубы пугают
И всем, реально, страшно
Ромку все клубы игнорят ,даже Динамо куда он пришился его не назначило.Скоро на ВХЛ переключится там его место, хотя лучше ему вообще от хоккея подальше держаться.
Пусть в Сочи свои знания преподносит., начнет с малого, а то команду Чемпион ему подавай. 🤔
Ой, а можно не надо?!
Не надо в Ро в Локомотив, только у клуба все пошло хорошо
Какой Ротенберг? Скорее всего из Северной Америки тренера привезут.
ОтветRomain De Terrier
Какой Ротенберг? Скорее всего из Северной Америки тренера привезут.
Майкла Оливера?
ОтветRomain De Terrier
Какой Ротенберг? Скорее всего из Северной Америки тренера привезут.
Североамериканца с албанскими корнями?
Вчера посмотрел на Звезде передачу с Ротенбергом. Сложилось впечатление, что он не всегда понимал о чем его спрашивал Фетисов. Ответы сплошной набор штампов, метафор, афоризмов. Конкретики ноль. Непонятно как он вообще работал тренером? Локомотив он готов возглавить? Смех да и только.
ОтветMelnikov1968
Вчера посмотрел на Звезде передачу с Ротенбергом. Сложилось впечатление, что он не всегда понимал о чем его спрашивал Фетисов. Ответы сплошной набор штампов, метафор, афоризмов. Конкретики ноль. Непонятно как он вообще работал тренером? Локомотив он готов возглавить? Смех да и только.
Я тоже заметил, что он витает в своём мире, метафоры, тезисы, в его голове какая-то каша, ну и это все передаётся на те команды где он был у руля.
ОтветMelnikov1968
Вчера посмотрел на Звезде передачу с Ротенбергом. Сложилось впечатление, что он не всегда понимал о чем его спрашивал Фетисов. Ответы сплошной набор штампов, метафор, афоризмов. Конкретики ноль. Непонятно как он вообще работал тренером? Локомотив он готов возглавить? Смех да и только.
Ну как? "Давай, давай!" на скамейке кричал. Был же перед прошлым сезоном выпуск "День с тренером" про него. Ничего кроме подбадриваний он там не делал.
Ну раз Ротенберг так не двусмысленно намекает, то скорее всего он и возглавит Локомотив и результаты думаю будут не хуже, чем у его пресловутой Красной Машины Джуниор.
ОтветGalaktika
Ну раз Ротенберг так не двусмысленно намекает, то скорее всего он и возглавит Локомотив и результаты думаю будут не хуже, чем у его пресловутой Красной Машины Джуниор.
Можно, пожалуйста, Ротенбергов изолировать от общества как-то. Пусть как-нибудь без нанесения вреда тому, что прекрасно работает без их участия.
ОтветGalaktika
Ну раз Ротенберг так не двусмысленно намекает, то скорее всего он и возглавит Локомотив и результаты думаю будут не хуже, чем у его пресловутой Красной Машины Джуниор.
В прошлом году столько этим бредили ненавистники клуба, но не свершилось. В этом году снова бредят. Видимо, на ошибках не учатся.
Никита Щитов: «Локомотив» – эталон хорошей и крепкой команды. В КХЛ играют много воспитанников. На их школу стоит равняться»
24 мая, 14:45
24 мая, 14:45
Крикунов о готовности Ротенберга возглавить «Локомотив»: «В Ярославле сильное противодействие. Уже такое было, но не прошло. Не из-за того, что он не захотел»
24 мая, 13:53
24 мая, 13:53
Илья Воробьев: «Команды Хартли и Никитина – самые сложные соперники в плане тактики. У «Локомотива» получился микс. Сломать их цепкую оборону было очень сложно»
24 мая, 09:26
24 мая, 09:26
Кубок Стэнли. «Вегас» принимает «Колорадо» в 4-м матче финала Запада при 3-0 в серии
вчера, 22:17
Малкин перед продлением контракта с «Питтсбургом»: «Сколько там мне предложили? Где нули? Может, я смогу добавить еще один»
вчера, 21:22
Швейцария выиграла все матчи на групповом этапе ЧМ в основное время с общим счетом 39:7. У Канады 6 побед в основное время и 1 в овертайме при 33:13
вчера, 21:10
Все пары 1/4 финала ЧМ-2026: Канада сыграет с США, Швейцария – со Швецией, Финляндия – с Чехией, Норвегия – с Латвией
вчера, 20:53
ЧМ-2026 по хоккею. Канада одолела Чехию, Швейцария обыграла Финляндию, Швеция – Словакию, США победили Австрию
вчера, 20:50
Канал Алексея Шевченко или Никиты Петухова? Определите лучшего хоккейного автора
вчера, 20:50
Фетисов спросил, как предотвращать отъезд молодых игроков из России без согласия клубов. Ротенберг ответил: «Надо менять все законодательство, это вопрос к ИИХФ. У нас есть законы, ТК РФ»
вчера, 20:12
Малкин о продлении контракта с «Питтсбургом»: «Переживали? Всегда 🐧»
вчера, 18:59Фото
Малкин может заработать 3,5 млн долларов бонусами по контракту с «Питтсбургом»: 250 тысяч долларов – после 42-й и 63-й игры, 1 млн – за выход в плей-офф, 500 тысяч – за проход раундов
вчера, 18:48
Малкин подписал однолетний контракт с «Питтсбургом» с зарплатой 5,5 млн долларов. Форвард провел 20 сезонов в НХЛ
вчера, 18:36
36-летний Сохатский – самый ценный игрок плей-офф ВХЛ. Вратарь «Югры» выиграл 12 из 14 матчей, из них 4 игры – на ноль
вчера, 18:24
«Айлендерс» продлили контракт со вторым бомбардиром «Бриджпорта» Фоуди. Форвард набрал 47 очков в 60 матчах сезона АХЛ
вчера, 18:12
Величкин о «Локомотиве»: «Надо дать Пелино возможность порулить. Майк вложил лепту в чемпионство. У человека три Кубка Гагарина. Не каждый российский тренер способен на такой результат»
вчера, 17:31
Швеция вышла в плей-офф ЧМ-2026 с 4-го места в группе. Четвертьфинал – против Швейцарии или Финляндии
вчера, 16:52
Серебряков о поражении от «Локомотива»: «Авангарду» не хватило чемпионского опыта, может. Не хватило спокойствия, такого, как Радулов, который может всех успокоить»
вчера, 15:56
38-летний Жиру намерен продолжить карьеру. Форвард набрал 49 очков в 82 матчах сезона за «Оттаву»
вчера, 15:28
Фетисов о «Локомотиве»: «Кубок выиграть тяжело, повторить – нереально трудно. Третий раз – это уже совсем серьезная задача, но Радулов сказал, что идет за третьим»
вчера, 14:56
«Динамо» закрепило права на Комтуа, Моторыгина, Дер-Аргучинцева и еще на 16 хоккеистов
вчера, 14:28
«Бомбардирских качеств Да Косты не видно в плей-офф. Он все-таки не Радулов. На него будет спрос в КХЛ». Щитов об экс-форварде «Автомобилиста»
вчера, 14:14
«Порой к Овечкину относятся как к роботу. Александр – герой нашего времени, он прославляет страну и наш хоккей». Кущенко о капитане «Вашингтона»
вчера, 13:58
