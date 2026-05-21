  • Дорофеев – 5-й игрок в истории «Вегаса» с 10+ голами за один плей-офф. Рекорд у Маршессо – 13 шайб
Дорофеев приблизился к рекорду «Вегаса» по голам за один Кубок Стэнли.

Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев забросил шайбу в первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Колорадо» (4:2, 1-0).

На счету 25-летнего россиянина 12 (10+2) очков в 13 матчах текущего плей-офф НХЛ. Он стал пятым хоккеистом в истории «Голден Найтс», добравшимся до отметки в 10 и более голов за один плей-офф.

Рекорд принадлежит Джонатану Маршессо – 13 шайб. По 11 голов забивали Вильям Карлссон и Марк Стоун, 10 шайб было на счету Чендлера Стивенсона.

Отметим, что все эти игроки установили достижения в чемпионском сезоне-2022/23, проведя по 22 игры.

Дорофеева не остановить: забил в 4-м матче подряд! Теперь – «Колорадо», в финале Запада

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Желаю Павлу ещё хетрик оформить
Уже 5 человек забрасывали 10+ шайб за один плей-офф менее, чем за 10 лет истории команды) Неплохо так) А, скорее всего, минимум 6 будет)
А чему удивляться? 4 из 5 делали это в одном чемпионском сезоне, когда команда сыграла 4 раунда. Достижение Дорофеева на их фоне выглядит поинтересней, он 10 забил за неполные 3 раунда.
С Ютой Дорофеев сыграл основную роль в в третьей победе сделав хет-рик, Марнер ключевую роль в четвертой победе набрав 2+1. С Анахаймам Марнер сыграл ключевую роль во-второй победе набрав 3+1, а Дорофеев в третьей победе сделав дубль (один из голов был в овертайме). За два раунда Марнер признавался два раз первой звездой, а Дорофеев два раза первой звездой и один раз второй.
Хорошие шансы обойти Маршессо. Но победа команды важнее.
Может побить рекорд уже в этой серии!
Павел делает главное - результативно завершает атаки своей команды. И это у его неплохо получается. Если игрок забрасывает за сезон 30+ шайб, а за 13 игр плей-офф набирает (10+2) 12 очков, то разве можно желать большего? В истории НХЛ не так много таких узкоспециализированных снайперов. Назову только Боби и Бретта Халлов, Босси и Овечкина.
Нужно будет что-то со Стоуном решать в межсезонье )
а что с ним решать, последний год контракта
Я думал ещё будет год, ошибся, но в любом случае - решать что-то надо)
Красавчик!
И у него наверняка максимальное отношение голов к передачам в этой компании.
У него и по карьере значительная диспропорция в сторону голов. И то в текущем сезоне немного подравнялся, а в прошлом он забил ровно в два раза больше, чем отдал передач, причем забил тогда не мало - аж 35 голов за сезон :)

Но Вегас это устраивает. Иначе сказали бы, что не играет на партнеров.
