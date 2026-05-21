Дорофеев – 5-й игрок в истории «Вегаса» с 10+ голами за один плей-офф. Рекорд у Маршессо – 13 шайб
Дорофеев приблизился к рекорду «Вегаса» по голам за один Кубок Стэнли.
Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев забросил шайбу в первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Колорадо» (4:2, 1-0).
На счету 25-летнего россиянина 12 (10+2) очков в 13 матчах текущего плей-офф НХЛ. Он стал пятым хоккеистом в истории «Голден Найтс», добравшимся до отметки в 10 и более голов за один плей-офф.
Рекорд принадлежит Джонатану Маршессо – 13 шайб. По 11 голов забивали Вильям Карлссон и Марк Стоун, 10 шайб было на счету Чендлера Стивенсона.
Отметим, что все эти игроки установили достижения в чемпионском сезоне-2022/23, проведя по 22 игры.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Но Вегас это устраивает. Иначе сказали бы, что не играет на партнеров.