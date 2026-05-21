Губернатор Ярославской области взял отпуск, чтобы поддержать «Локомотив» в Казани: «Предстоит серьезный матч в финале Кубка Гагарина»

Губернатор Ярославской области взял отпуск, чтобы поддержать «Локомотив».

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев взял отпуск, чтобы присутствовать на шестом матче финала Кубка Гагарина между «Локомотивом » и «Ак Барсом » (3-2 в серии).

Игра пройдет в Казани 21 мая. Ярославский клуб станет обладателем трофея в случае победы.

«Сегодня «Локомотиву» предстоит серьезный матч в финале Кубка Гагарина. Взял два дня отпуска, чтобы поддержать нашу команду на месте, в Казани», – написал Евраев в соцсетях.

