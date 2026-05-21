  Губернатор Ярославской области взял отпуск, чтобы поддержать «Локомотив» в Казани: «Предстоит серьезный матч в финале Кубка Гагарина»
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев взял отпуск, чтобы присутствовать на шестом матче финала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» (3-2 в серии).

Игра пройдет в Казани 21 мая. Ярославский клуб станет обладателем трофея в случае победы.

«Сегодня «Локомотиву» предстоит серьезный матч в финале Кубка Гагарина. Взял два дня отпуска, чтобы поддержать нашу команду на месте, в Казани», – написал Евраев в соцсетях.

Кубок Гагарина. «Ак Барс» примет «Локомотив» в 6-м матче финала при 2-3 в серии. Онлайн-трансляция начнется в 19:30

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Евраева
Это он в прошлом году вцепился в кубок и не отпускал его,когда игрокам вручали?
Да
да, капец ржака была, когда Радул с Елесом этого дауна вместе с кубком подняли))))
Выезд пробивает
Опять пиариться поехал
Понравилось на чашке висеть смотрю
Может не вернётся из отпуска? Вот будет праздник для всей области!
Правильно, чего дома сидеть! С работы отпросился, жену предупредил и поехал с пацанами угареть в басе под квт, потом по приезду гаштет, купания и на сектор шизить, красота
А кто ему отпуск подписывает?
ОтветAntonIQ
А кто ему отпуск подписывает?
Наверно Володя Путин )
Отдыхать надо,а то день и ночь о народе думаешь.
Я тоже взяла отпуск и приехала на 5 игру в Ярик! Было супер! Голос сел и я почти оглохла от поддержки на трибунах. Такой поддержки не видела ни у кого! Ни на минуту не умолкали!
дурачок опять хочет примазаться к поднятию кубка, в прошлом году еле отцепился от него, алкаш херов
