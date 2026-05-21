Губернатор Ярославской области взял отпуск, чтобы поддержать «Локомотив» в Казани: «Предстоит серьезный матч в финале Кубка Гагарина»
Губернатор Ярославской области взял отпуск, чтобы поддержать «Локомотив».
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев взял отпуск, чтобы присутствовать на шестом матче финала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» (3-2 в серии).
Игра пройдет в Казани 21 мая. Ярославский клуб станет обладателем трофея в случае победы.
«Сегодня «Локомотиву» предстоит серьезный матч в финале Кубка Гагарина. Взял два дня отпуска, чтобы поддержать нашу команду на месте, в Казани», – написал Евраев в соцсетях.
Кубок Гагарина. «Ак Барс» примет «Локомотив» в 6-м матче финала при 2-3 в серии. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Евраева
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии