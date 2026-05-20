  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Величкин о Дорофееве в топе снайперов Кубка Стэнли: «Уже не просто классный, а суперский игрок мирового хоккея. За этой чертой начнется его звездное восхождение»
0

Величкин о Дорофееве в топе снайперов Кубка Стэнли: «Уже не просто классный, а суперский игрок мирового хоккея. За этой чертой начнется его звездное восхождение»

Величкин о Дорофееве в топе снайперов Кубка Стэнли: суперский игрок.

Бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин оценил игру Павла Дорофеева в текущем плей-офф НХЛ.

25-летний форвард «Вегаса» забросил 9 шайб в 12 матчах и лидирует в списке снайперов текущего Кубка Стэнли. Он провел 82 матча за магнитогорский клуб с 2018 по 2020 год.

«Громких слов не нужно, но Паша – молодец. Его было видно еще со школы. Парень с задатками, характером и большим будущим. Он очень приятный в общении. Паша на правильном пути.

Я очень рад, что в НХЛ у него так все получается. Девять шайб в Кубке Стэнли говорят нам о том, что Дорофеев уже вышел на высочайший уровень. Мы все знали, что он классный игрок, но сегодня Пашка – уже не просто классный, а суперский по меркам мирового хоккея. Это черта, за которой начнется его звездное восхождение.

Я и весь Магнитогорск болеют за него и следят за успехами», – сказал Величкин.

«Вегас» – второй финалист Запада! Дорофеев накидал уже 9 шайб, а Марнер идет на «Конн Смайт»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
logoПавел Дорофеев
logoКубок Стэнли
logoМеталлург Мг
logoВегас
logoКХЛ
logoНХЛ
logoГеннадий Величкин

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Для меня он очень непонятный игрок, да - забивает, но не вижу за счёт чего. Толи шайба к нему липнет, а это выбор позиции, толи я в хоккее ничего не понимаю. Но, в любом случае, я очень рад за нашего мальчишку. ИМХО.
ОтветАлександр Баутин
Для меня он очень непонятный игрок, да - забивает, но не вижу за счёт чего. Толи шайба к нему липнет, а это выбор позиции, толи я в хоккее ничего не понимаю. Но, в любом случае, я очень рад за нашего мальчишку. ИМХО.
Верно занимает позицию и бросок с кистей у него один лучших лиге!
ОтветАлександр Баутин
Для меня он очень непонятный игрок, да - забивает, но не вижу за счёт чего. Толи шайба к нему липнет, а это выбор позиции, толи я в хоккее ничего не понимаю. Но, в любом случае, я очень рад за нашего мальчишку. ИМХО.
У него совершенно сумасшедший бросок. Плюс он универсал: может как сам себе создать момент для броска, так и отработать в связке, так как хорошо находит позицию
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Как минимум один российский хоккеист выиграет Кубок Стэнли в 11-м сезоне подряд. Серия продолжается с 2016 года
19 мая, 04:25
Сергей Самсонов о Дорофееве: «Огромная находка «Вегаса». Такого игрока найти очень тяжело. Ему не нужно много моментов, в плей-офф это больше ценится»
15 мая, 09:14
Дорофеев забросил 9 шайб в текущем плей-офф – все в матчах с 4-го по 6-й в двух сериях. Он 1-й игрок в истории НХЛ с таким достижением в одном розыгрыше
15 мая, 07:50
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Вегас» во 2-м матче финала Запада
1 минуту назад
ЧМ-2026 по хоккею. Канада победила Словению, Германия обыграла Венгрию, Швеция – с Италией, Финляндия против Великобритании
сегодня, 16:39
Рафиков о Радулове: «Никогда не доводилось видеть игрока с такой энергией, просто зажигалка. Это привилегия для «Локомотива»
10 минут назад
Величкин о том, кто мог бы заменить Хартли в «Локомотиве»: «Было бы неплохо, если бы оставили Пелино. Он уже въехал в коллектив, как тренер он толковый, хитрый тактик в хорошем смысле»
34 минуты назад
Кубок Харламова. «Локо» принимает МХК «Спартак» в 5-м матче финала при 2-2 в серии
41 минуту назадLive
Крикунов о Федотове: «Он мог бы помочь «Ак Барсу». Билялов 2-й гол в матче с «Локомотивом» прозевал. Подустал и начал пропускать, им не хватило вратаря»
сегодня, 16:52
Валерий Брагин: «Было бы желание работать – я бы искал варианты. Мне исполняется 70! Календарь насыщенный, бесконечные перелеты, я почти 40 лет жил в таком режиме. Хватит!»
сегодня, 16:30
«Локомотив» проведет чемпионский парад 24 мая («Матч ТВ»)
сегодня, 15:27
«Локомотив» привез Кубок Гагарина в Ярославль. Команда приехала из Казани на поезде
сегодня, 14:38Видео
Роман Ротенберг: «У нас очень высокий уровень баскетбола. Динамичный вид спорта, приближенный к хоккею. В академии «Красная Машина» тоже играют в баскетбол»
сегодня, 13:43
Ко всем новостям
Последние новости
Звягин о том, за счет чего «Локомотив» победил: «Характер и сплоченность ребят. Нет пассажиров, когда наступают тяжелые времена, есть кому пихануть при необходимости, есть кому подбодрить»
2 минуты назад
Вайсфельд о Хартли: «Великолепная карьера, заканчивать на взлете – здорово. Он проделал очень хорошую работу в «Локомотиве»
22 минуты назад
Третьяк о финале Кубка Гагарина: «Нужно похвалить обе команды. Но «Локомотив» выглядит посолидней, играет более слаженно»
49 минут назад
Мисюль о победе в Кубке Гагарина: «Парни сделали что-то невероятное. Все красавцы, горжусь ими и очень люблю. Мы огромная семья»
сегодня, 16:59
«Динамо» продлило контракт с Артемьевым на 2 года
сегодня, 16:38
Джарвис о 2:6 от «Монреаля»: «Нельзя давать команде с таким уровнем атакующего мастерства столько шансов. Если вы позволяете совершить пять выходов один на один за матч, значит, что-то не так»
сегодня, 16:13
Билялетдинов об «Ак Барсе»: «Тренерский состав сработал хорошо. Провели правильную работу, которая привела к выходу в финал Кубка Гагарина. Надо сделать выводы и готовиться к следующему сезону»
сегодня, 15:57
«Нефтехимик» продлил контракт с Селезневым на год
сегодня, 15:45
Алексей Морозов: «Жаль, что Хартли завершил карьеру. Для КХЛ он по-настоящему культовый тренер»
сегодня, 15:36
«Трактор» продлил контракт с Рыкмановым на 2 года
сегодня, 15:12
Рекомендуем