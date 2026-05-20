Величкин о Дорофееве в топе снайперов Кубка Стэнли: «Уже не просто классный, а суперский игрок мирового хоккея. За этой чертой начнется его звездное восхождение»

Величкин о Дорофееве в топе снайперов Кубка Стэнли: суперский игрок.

Бывший вице-президент «Металлурга » Геннадий Величкин оценил игру Павла Дорофеева в текущем плей-офф НХЛ.

25-летний форвард «Вегаса » забросил 9 шайб в 12 матчах и лидирует в списке снайперов текущего Кубка Стэнли. Он провел 82 матча за магнитогорский клуб с 2018 по 2020 год.

«Громких слов не нужно, но Паша – молодец. Его было видно еще со школы. Парень с задатками, характером и большим будущим. Он очень приятный в общении. Паша на правильном пути.

Я очень рад, что в НХЛ у него так все получается. Девять шайб в Кубке Стэнли говорят нам о том, что Дорофеев уже вышел на высочайший уровень. Мы все знали, что он классный игрок, но сегодня Пашка – уже не просто классный, а суперский по меркам мирового хоккея. Это черта, за которой начнется его звездное восхождение.

Я и весь Магнитогорск болеют за него и следят за успехами», – сказал Величкин .

