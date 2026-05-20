  • Маккиннон назван главным претендентом на «Конн Смайт» по версии The Athletic – 21 голос из 29. Андерсен – второй с 3 голосами, Холл – 3-й
Маккиннон назван главным претендентом на «Конн Смайт» по версии The Athletic – 21 голос из 29. Андерсен – второй с 3 голосами, Холл – 3-й

Маккиннон назван главным претендентом на «Конн Смайт» по версии The Athletic.

Журналисты The Athletic назвали фаворитов в борьбе за «Конн Смайт Трофи» – приз самому ценному игроку Кубка Стэнли. Каждый из 29 опрошенных выбрал одного хоккеиста.

Наибольшее количество голосов получил форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон – 21. Второе место с 3 голосами занял вратарь «Каролины» Фредерик Андерсен, замкнул тройку форвард «Харрикейнс» Тэйлор Холл.

По одному голосу получили Джексон Блэйк и Сет Джарвис (оба – «Каролина»), а также Митч Марнер («Вегас»).

«Колорадо» назван фаворитом в паре с «Вегасом» по версии The Athletic – 28 голосов из 29. «Каролина» получила 22 голоса против 7 у «Монреаля»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
Марнер должен быть в тройке
Марнер должен быть в тройке
Ну если почти все эти эксперты до того проголосовали, что Колорадо обыграет Вегас, то как Марнер может быть претендентом на коня? Никак. Единственный, кто проголосовал за Вегас, отметил и Митча главным кандидатом на Конн Смайт. Всё логично.
Ну вручите тогда сразу уже ему этого коня, лишний повод поболеть за золотые ночи и Митча мать его Марнера!
Ну вручите тогда сразу уже ему этого коня, лишний повод поболеть за золотые ночи и Митча мать его Марнера!
Обычно большинству тут лишнего повода поболеть против Colorado не нужно 🤣
Как и Вам, судя по всему.
Я так понимаю нужно, как можно больше матчей проспать, чтобы Кон Смайт выиграть))) У того же Андерсена около рекорда, а у него всего 3 голоса))
Ну тут наверное скорее не текущее положение дел, а прогноз на вероятность этого события. Естественно поскольку Колорадо по мнению журналистов явный фаворит, то у остальных претендентов просто мало шансов играть в финале и выиграть его.
Как по мне, станковен и дорофеев
Дорофеев??
И зп ему можно конкретно поднять!!!
Пока ещё рано говорить кто выиграет Конн Смайт. Нужно сначала командам выйти в финал. Потом выиграть чашу. Какая команда выиграет скорее всего их игрок и получит Конн Смайт.
«Колорадо» назван фаворитом в паре с «Вегасом» по версии The Athletic – 28 голосов из 29. «Каролина» получила 22 голоса против 7 у «Монреаля»
20 мая, 11:28
Айкел о финале Запада против «Колорадо»: «Игра против Маккиннона станет серьезным испытанием для «Вегаса». Он будет создавать нам проблемы»
20 мая, 04:22
Маккиннон о финале Запада с «Вегасом»: «Не могу представить, что серия окажется короткой. Мы готовы к тому, что будет 7 игр. Сумеем как-то ограничить Айкела, надеюсь»
20 мая, 03:40
