Маккиннон назван главным претендентом на «Конн Смайт» по версии The Athletic – 21 голос из 29. Андерсен – второй с 3 голосами, Холл – 3-й

Маккиннон назван главным претендентом на «Конн Смайт» по версии The Athletic.

Журналисты The Athletic назвали фаворитов в борьбе за «Конн Смайт Трофи» – приз самому ценному игроку Кубка Стэнли. Каждый из 29 опрошенных выбрал одного хоккеиста.

Наибольшее количество голосов получил форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон – 21. Второе место с 3 голосами занял вратарь «Каролины» Фредерик Андерсен , замкнул тройку форвард «Харрикейнс» Тэйлор Холл .

По одному голосу получили Джексон Блэйк и Сет Джарвис (оба – «Каролина»), а также Митч Марнер («Вегас»).

«Колорадо» назван фаворитом в паре с «Вегасом» по версии The Athletic – 28 голосов из 29. «Каролина» получила 22 голоса против 7 у «Монреаля»