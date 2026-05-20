Маккиннон назван главным претендентом на «Конн Смайт» по версии The Athletic – 21 голос из 29. Андерсен – второй с 3 голосами, Холл – 3-й
Журналисты The Athletic назвали фаворитов в борьбе за «Конн Смайт Трофи» – приз самому ценному игроку Кубка Стэнли. Каждый из 29 опрошенных выбрал одного хоккеиста.
Наибольшее количество голосов получил форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон – 21. Второе место с 3 голосами занял вратарь «Каролины» Фредерик Андерсен, замкнул тройку форвард «Харрикейнс» Тэйлор Холл.
По одному голосу получили Джексон Блэйк и Сет Джарвис (оба – «Каролина»), а также Митч Марнер («Вегас»).
«Колорадо» назван фаворитом в паре с «Вегасом» по версии The Athletic – 28 голосов из 29. «Каролина» получила 22 голоса против 7 у «Монреаля»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
