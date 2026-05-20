  Горбенко о 6-м матче финала: «У «Ак Барса» нет права на ошибку. Нужно сделать то, что делали во 2-й игре – агрессия, нацеленность, самоотдача»
Горбенко о 6-м матче финала: «У «Ак Барса» нет права на ошибку. Нужно сделать то, что делали во 2-й игре – агрессия, нацеленность, самоотдача»

Игорь Горбенко высказался о 5-м матче финала Кубка Гагарина-2026.

Экс-тренер «Локомотива» и «Ак Барса» Игорь Горбенко высказался о пятом матче финала Кубка Гагарина между казанским и ярославским клубами.

«Локомотив» победил «Ак Барс» со счетом 4:1 и повел 3-2 в серии.

«Игра, достойная финала! Конечно, на результат повлияла нацеленность нападающих «Локомотива», игра под воротами. Хартли – молодец, поменяв сочетания звеньев, он освежил их! Терпеливо проведя первый период, они за счет этой свежести добавили во втором. Получив преимущество, не упустили его.

Отмечу игру Исаева! Казань шестую игру проводит в родных стенах, права на ошибку нет. Нужно сделать то, что делали во второй игре – агрессия, нацеленность, самоотдача. У «Ак Барса» много опытных ребят, они знают, что нужно делать!

Арефьев в старте? По вратарской линии нужно будет поломать голову тренерскому штабу, но я бы поставил на Билялова», – сказал Горбенко.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
Игорь Горбенко
