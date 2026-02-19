Том Уилсон о матчах НХЛ против КХЛ: «Мне нравится идея, Овечкин готов ее продвинуть. Посмотрим, что будет»

Том Уилсон о матчах НХЛ против КХЛ: идея нравится, Овечкин готов ее продвинуть.

Нападающий сборной Канады и «Вашингтона » Том Уилсон прокомментировал идею проведения выставочных матчей между КХЛ и НХЛ.

В 2025 году президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявлял, что организация готова пригласить «Вашингтон» на Кубок Первого канала.

«Мне эта идея нравится. Мне кажется, Овечкин готов эту идею продвинуть. Посмотрим, что будет», – сказал Уилсон.

Уилсон о том, что Овечкина нет на Олимпиаде: «Его не хватает, было бы здорово видеть и других россиян. В хоккее это самая большая страна, у нее хорошие игроки»