  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Том Уилсон о матчах НХЛ против КХЛ: «Мне нравится идея, Овечкин готов ее продвинуть. Посмотрим, что будет»
3

Том Уилсон о матчах НХЛ против КХЛ: «Мне нравится идея, Овечкин готов ее продвинуть. Посмотрим, что будет»

Том Уилсон о матчах НХЛ против КХЛ: идея нравится, Овечкин готов ее продвинуть.

Нападающий сборной Канады и «Вашингтона» Том Уилсон прокомментировал идею проведения выставочных матчей между КХЛ и НХЛ.

В 2025 году президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявлял, что организация готова пригласить «Вашингтон» на Кубок Первого канала.

«Мне эта идея нравится. Мне кажется, Овечкин готов эту идею продвинуть. Посмотрим, что будет», – сказал Уилсон.

Уилсон о том, что Овечкина нет на Олимпиаде: «Его не хватает, было бы здорово видеть и других россиян. В хоккее это самая большая страна, у нее хорошие игроки»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
logoТом Уилсон
logoКХЛ
logoАлександр Овечкин
logoВладислав Третьяк
logoФХР
ТАСС
выставочные матчи КХЛ - НХЛ
logoНХЛ
logoВашингтон
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Овечкин, то готов,вот только НХЛ это зачем??
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Потанин ждет, что Овечкин приедет в Норильск на благотворительный матч: «Он обещал. Я уверен, что Саша сыграет перед зрителями Заполярья»
18 февраля, 12:36
Уилсон о том, что Овечкина нет на Олимпиаде: «Его не хватает, было бы здорово видеть и других россиян. В хоккее это самая большая страна, у нее хорошие игроки»
18 февраля, 05:45
Лишка о Фегервары: «Договорились, что будем жить в одном номере в Олимпийской деревне. Он с большим уважением говорит про Овечкина, это легенда хоккея»
21 января, 08:45
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. СКА победил ЦСКА, «Локомотив» принимает «Динамо» Минск, «Ак Барс» в гостях уступил «Торпедо»
4 минуты назадLive
СКА без Ларионова обыграл ЦСКА – 3:0. У петербуржцев 6 побед в 7 последних матчах и 7-е место на Западе
11 минут назад
Плющев о финале ОИ: «Замешана политика. США чуть ли не половину Канады хотят забрать, Трамп собирается приехать на матч. Будет знатная бойня»
32 минуты назад
Губерниев об отъезде Ларионова «по важным хоккейным делам»: «Классно съездить в Италию лишний раз. Заодно и хоккей посмотрит»
47 минут назад
Козлов мог уити из «Салавата» летом 2025-го, заявил Баширов: «Клуб высокого Запада звонил главе республики, чтобы его позаимствовать. Я даже начал поиски нового тренера»
сегодня, 15:29
Сушинский о финале ОИ: «У США собрали команду, где есть кому играть в большинстве и меньшинстве. В Канаде больше пошли по именам – странная ошибка»
сегодня, 15:14
Какой еды боится Макдэвид? И мы не шутим
сегодня, 15:00Спецпроект
Радулов набрал 800-е очко в КХЛ. Форвард «Локомотива» стал третьим после Шипачева и Мозякина в истории лиги с таким достижением
сегодня, 14:58Видео
Кросби может сыграть в финале ОИ, решение примут перед матчем. Форвард участвовал в сегодняшней тренировке Канады
сегодня, 14:44
Олимпиада-2026. Финляндия и Словакия сыграют в матче за 3-е место
сегодня, 14:40
Ко всем новостям
Последние новости
Калдис из «Северстали» назвал топ-5 городов России: «Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Уфа. Еще понравился Минск. В Череповце дружелюбные люди и есть все, что нужно»
сегодня, 14:30
Форвард США Миллер о финале с Канадой на ОИ: «Драк не будет. Ожидаю упорной борьбы – как и в двух предыдущих матчах против них»
сегодня, 14:03
Макдэвид о камбэках Канады на ОИ: «Страна пережила много нервных часов. Здесь лучшие играют с лучшими – разница между командами минимальна»
сегодня, 13:30
Лунделль о поражении от Канады в 1/2 ОИ: «Финляндия в очередной раз доказала, что может играть на равных с кем угодно. Нам не хватило 35 секунд»
сегодня, 13:03
Кайру готов к обмену из «Сент-Луиса». Форвард с зарплатой 8,125 млн в год набрал 32 очка за 47 матчей в сезоне НХЛ (Дэвид Паньотта)
сегодня, 11:47
«Президент объявил 2026-й Годом единства народов России. В спорте оно проявляется особенно ярко. Пока мы едины – мы непобедимы». Губернатор Коми Гольдштейн о хоккейном турнире «Воин»
сегодня, 10:08
Тренер «Спартака» Барков о 0:2 с «Нефтехимиком»: «Равная игра, но вопрос в реализации. Шайба не шла в ворота, а соперник дважды нас наказал»
сегодня, 09:30
Хитил выбыл на неопределенный срок из-за перелома лицевой кости. Форварду «Ванкувера» попали шайбой в лицо на тренировке
сегодня, 09:11
Ружичка о 2:6 от США: «Словакия не вошла в игру, первый период был тяжелым. Между КХЛ и НХЛ есть разница, но в матче это особого значения не имело»
сегодня, 05:58
Уилсон о тройке с Маршандом и Беннеттом в матче с Финляндией на ОИ: «Мы знали, что будем делать. Играть быстро, жестко, создавать хаос и доставлять шайбу к воротам»
сегодня, 05:45
Рекомендуем