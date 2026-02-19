«Динамо» Москва победило «Сочи» – 4:0. ВидеоСпортс’’ показывал матч Fonbet КХЛ
«Динамо» Москва обыграло «Сочи» в Fonbet КХЛ.
«Динамо» Москва победило «Сочи» (4:0) в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ.
ВидеоСпортс’’ показывал игру в прямом эфире.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
Молодцы! Не останавливаться. Мотора с сухарем! Макса с возвращением!
