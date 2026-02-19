КХЛ. «Ак Барс» победил «Ладу», «Динамо» Москва обыграло «Сочи»
В FONBET КХЛ прошли очередные матчи регулярного чемпионата.
В FONBET КХЛ «Ак Барс» победил «Ладу» (4:2), «Динамо» Москва обыграло «Сочи» (4:0).
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
40 в створ, Трушков молодчик, но не робот.
АкБ удачи!
Игра конечно так себе, ребята вату катали.
Лада спасибо за игру.
ну 2.очка не пахнут....в копилку положили 👌