Потанин ждет, что Овечкин приедет в Норильск на благотворительный матч: «Он обещал. Я уверен, что Саша сыграет перед зрителями Заполярья»

Глава попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин уверен, что Александр Овечкин приедет в Норильск на благотворительный матч, который организует «Норникель».

«Александр – человек очень благодарный и благородный. Я очень давно, еще в 1990-е годы немного помогал его маме с ее баскетбольной мечтой. Он это помнит до сих пор.

Приведу пример: возникла идея съемок в фильме «Минута тишины» – сериал про бизнесменов, главную роль в нем играл Евгений Цыганов, и по сценарию его персонаж должен тренироваться, играть в хоккей, и кто-то должен его тренировать.

Саша Овечкин как раз был в тот момент здесь, его попросили сыграть камео, он приехал и ни копейки денег не взял, ничего. Просто из дружеской благодарности взял и отснялся.

То же самое касается и матча в Норильске. Он обещал, и я уверен, что приедет и сыграет перед зрителями Заполярья в рамках благотворительного матча», – сказал Потанин.

С 2017 года в Норильске ежегодно проводятся матчи с участием звезд хоккея. Участниками становились Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Александр Могильный, Алексей Морозов, Илья Ковальчук и другие.

Вырученные деньги направляются в спортивные школы Заполярья, где используются для закупки экипировки, тренажеров и инвентаря.

Потанин о будущем Овечкина: «Скажу грубовато: возможность закончить свою карьеру в КХЛ и сыграть дома он не променяет на погоню за 1000 шайб в регулярках НХЛ»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
«Минута тишины» – сериал про бизнесменов
ахахахахахахахахахахаха)))))))))))))))))))))))))))))))))
Вырученные деньги…Лучше в своей компании увеличь отчисления с вырученных денег на социалку и экологию. Матчи он проводит за счет благодарного Овечкина. Святой просто…
пот просто охеревший псевдобизнесмен, посмотри на пример галицкого, олигарх чертов
