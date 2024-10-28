Ротенберг о слухах про обмен Толчинского: «Интриги мадридского двора какие-то. Это спекуляции. Мы довольны составом СКА, всеми игроками»

Роман Ротенберг прокомментировал слухи о возможном обмене Сергея Толчинского.

«Это тоже спекуляции, это какие-то интриги мадридского двора. Мы довольны нашим составом, всеми нашими игроками.

У нас идет серьезный тренировочный процесс. С каждой тренировкой мы улучшаем детали.

Сергей тоже работает над собой, он тренируется, он в хорошем настроении находится и воспринимает правильно те вещи, которые он обязан улучшить, он их улучшает, вы это видите в его игре, он с каждой игрой становится лучше и лучше, как и вся наша команда», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг .