Ротенберг о слухах про обмен Толчинского: «Интриги мадридского двора какие-то. Это спекуляции. Мы довольны составом СКА, всеми игроками»
Роман Ротенберг прокомментировал слухи о возможном обмене Сергея Толчинского.
«Это тоже спекуляции, это какие-то интриги мадридского двора. Мы довольны нашим составом, всеми нашими игроками.
У нас идет серьезный тренировочный процесс. С каждой тренировкой мы улучшаем детали.
Сергей тоже работает над собой, он тренируется, он в хорошем настроении находится и воспринимает правильно те вещи, которые он обязан улучшить, он их улучшает, вы это видите в его игре, он с каждой игрой становится лучше и лучше, как и вся наша команда», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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