Серебряков о непопадании в заявку СКА: «Это лучше у Ротенберга спросить. У тренера вратарей, это их решение. Я выкладываюсь на тренировках, физически готов хорошо»

Никита Серебряков высказался о том, что не попадает в заявку СКА на матчи.

28-летний голкипер в текущем сезоне провел только 5 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ. Он не выходил на лед с 5 октября.

– Как вы объясните факт, что вы даже не попадаете в заявку на матч?

– Это лучше у главного тренера (Романа Ротенберга – прим. Спортс’‘) спросить. У тренера вратарей, это их решение.

– Вы чувствуете себя слабее, чем в начале сезона?

– Я максимально выкладываюсь на тренировках, много работаю в зале, физически готов хорошо. Оцениваю свою состояние как хорошее.

– Насколько тяжело морально проводить время вне заявки?

– Думаю, любой игрок скажет, что нереально тяжело смотреть хоккей со стороны.

– Недавно я сообщал о вашем обмене в ЦСКА. Но не срослось. Насколько это было приближено к истине?

– Но мне эту информацию прислали, прочитал у вас. Поэтому у меня к вам вопросы.

– Есть ли какие-то слухи об обмене? Говорили с руководством?

– Нет.

– Вас же не может устраивать роль третьего вратаря?

– Безусловно. Я работаю, тренируюсь, готовлюсь.

– Но играть то тоже хочется?

– Безусловно.

– А вы сами инициировали подход к главному тренеру?

– Нет. Пока работаю, прошло только два месяца.

– Есть ли шансы, что вы еще сыграете за СКА в этом сезоне?

– Это не у меня надо спрашивать.

– Зарплату вовремя платят?

– Конечно, день в день.

– Что вы тогда переживаете, что не играете?

– Потому что мы хоккеисты, хотим играть в хоккей, получать удовольствие от игры. От болельщиков, от сэйвов, от побед.

– Главное, что вы не падаете духом.

– Конечно. Есть люди, которые меня поддерживают, помогают.

– Может быть, вы сказали что-то не то?

– Мы обсуждаем с ребятами игру с точки зрения командных взаимодействий. В остальном? Ну как можно сказать что-то не то? – сказал голкипер СКА Никита Серебряков .

Ротенберг о Серебрякове: «Мы его готовим, мы всех готовим. Все через работу. Мы так не тренируем вратарей, как Тарасов Третьяка – до потери сознания»