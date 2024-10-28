Серебряков о непопадании в заявку СКА: «Это лучше у Ротенберга спросить. У тренера вратарей, это их решение. Я выкладываюсь на тренировках, физически готов хорошо»
28-летний голкипер в текущем сезоне провел только 5 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ. Он не выходил на лед с 5 октября.
– Как вы объясните факт, что вы даже не попадаете в заявку на матч?
– Это лучше у главного тренера (Романа Ротенберга – прим. Спортс’‘) спросить. У тренера вратарей, это их решение.
– Вы чувствуете себя слабее, чем в начале сезона?
– Я максимально выкладываюсь на тренировках, много работаю в зале, физически готов хорошо. Оцениваю свою состояние как хорошее.
– Насколько тяжело морально проводить время вне заявки?
– Думаю, любой игрок скажет, что нереально тяжело смотреть хоккей со стороны.
– Недавно я сообщал о вашем обмене в ЦСКА. Но не срослось. Насколько это было приближено к истине?
– Но мне эту информацию прислали, прочитал у вас. Поэтому у меня к вам вопросы.
– Есть ли какие-то слухи об обмене? Говорили с руководством?
– Нет.
– Вас же не может устраивать роль третьего вратаря?
– Безусловно. Я работаю, тренируюсь, готовлюсь.
– Но играть то тоже хочется?
– Безусловно.
– А вы сами инициировали подход к главному тренеру?
– Нет. Пока работаю, прошло только два месяца.
– Есть ли шансы, что вы еще сыграете за СКА в этом сезоне?
– Это не у меня надо спрашивать.
– Зарплату вовремя платят?
– Конечно, день в день.
– Что вы тогда переживаете, что не играете?
– Потому что мы хоккеисты, хотим играть в хоккей, получать удовольствие от игры. От болельщиков, от сэйвов, от побед.
– Главное, что вы не падаете духом.
– Конечно. Есть люди, которые меня поддерживают, помогают.
– Может быть, вы сказали что-то не то?
– Мы обсуждаем с ребятами игру с точки зрения командных взаимодействий. В остальном? Ну как можно сказать что-то не то? – сказал голкипер СКА Никита Серебряков.
Ротенберг о Серебрякове: «Мы его готовим, мы всех готовим. Все через работу. Мы так не тренируем вратарей, как Тарасов Третьяка – до потери сознания»
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