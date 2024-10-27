Гендиректор ФХР: «Безопасность и семейная атмосфера – наш имидж, люди приходят на арены наслаждаться игрой. Не должно быть грязи, нецензурщины, оскорблений»
25 октября СКА одержал победу со счетом 5:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. После игры главный тренер армейцев Роман Ротенберг обвинил болельщиков красно-белых в нецензурных скандированиях. Среди прочего, фанаты кричали: «СКА – позор российского хоккея».
При рассмотрении дела лига не выявила бранных кричалок, но оштрафовала «Спартак» и вынесла Ротенбергу предупреждение.
– Нет ли опасений, что после истории в матче «Спартак» – СКА футбольная культура боления массово перенесется в хоккей?
– Не боюсь этого. А по ситуации в игре и после нее я высказываться не буду, потому что это дело лиги – не хочу вмешиваться в ее внутренние дела.
Считаю, что в создании безопасной, комфортной семейной обстановки за последние 15-20 лет хоккей прошел огромный путь. В клубах и во всех лигах сильно поменялась аудитория болельщиков, и эта тенденция очень правильная.
Безопасность и семейная атмосфера – это наш имидж, люди приходят на хоккейные арены наслаждаться игрой, соперничеством команд. Здесь не должно быть грязи, нецензурщины, оскорблений. В этом направлении мы должны и дальше развивать наш вид спорта.
Чем больше будет позитива в хоккее, тем больше будет зрителей, популярности, спонсоров, детей, которые идут в спортивные школы. От лица ФХР хочется дать всем такой месседж, – сказал генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов.
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