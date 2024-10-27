Терещенко о фанатах «Спартака»: «Нецензурных выражений не было. Если все в рамках закона, не вижу проблем. Стадион кричит, это зрелищно. У Ротенберга свое видение, судя по всему»
Главный тренер армейцев Роман Ротенберг обвинил болельщиков красно-белых в нецензурных скандированиях после игры Фонбет Чемпионата КХЛ (5:2). Среди прочего, фанаты кричали: «СКА – позор российского хоккея».
При рассмотрении дела лига не выявила бранных кричалок, но оштрафовала «Спартак» и вынесла Ротенбергу предупреждение.
«Все стороны виноваты, получается. У каждого своя правда. Скажу лишь, что болельщики создают атмосферу, в этом есть драйв.
Насколько понимаю, нецензурных выражений от фанатов «Спартака» не было. Конечно, есть те, кто переживает спокойнее, но если все в рамках закона, то не вижу никаких проблем.
Например, я вот играл в Уфе, классно там так стадион кричит. Это зрелищно, эмоционально. У Романа Ротенберга, судя по всему, свое видение. Я смотрю на это иначе, хотелось бы, чтобы таких высказываний не было. Как-никак и хоккеисты, и тренеры так или иначе ради них выходят на лед», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
В КХЛ считают, что Ротенберг дискредитирует лигу. Вот все его претензии
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