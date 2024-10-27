Вячеслав Быков высказался о скандале в матче «Спартак» – СКА.

Главный тренер армейцев Роман Ротенберг обвинил болельщиков красно-белых в нецензурных скандированиях после игры Фонбет Чемпионата КХЛ (5:2). Среди прочего, фанаты кричали : «СКА – позор российского хоккея».

При рассмотрении дела лига не выявила бранных кричалок , но оштрафовала «Спартак » и вынесла Ротенбергу предупреждение.

«Я не юрист, но все должно быть регламентировано. У спортивного мероприятия должны быть четкие правила проведения. Есть дисциплинарные комитеты, которые должны следить за порядком.

В любом случае все должны уважать друг друга, искать компромисс. Спорт – это эмоции, за этим люди и идут на стадион. Эмоции могут захлестнуть, но есть правила и этика!

Жалко, что доходит до очень низкого поведения, этого бы не хотелось. Иногда страсти переходят с площадки на трибуны – это нехорошо. Люди должны сохранять лицо», – сказал бывший тренер сборной России Вячеслав Быков .

В КХЛ считают, что Ротенберг дискредитирует лигу. Вот все его претензии