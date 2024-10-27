Быков о СКА и «Спартаке»: «Эмоции могут захлестнуть, но есть правила, этика! Жалко, что доходит до низкого поведения. Страсти переходят с площадки на трибуны – это нехорошо. Люди должны сохранять лицо»
Главный тренер армейцев Роман Ротенберг обвинил болельщиков красно-белых в нецензурных скандированиях после игры Фонбет Чемпионата КХЛ (5:2). Среди прочего, фанаты кричали: «СКА – позор российского хоккея».
При рассмотрении дела лига не выявила бранных кричалок, но оштрафовала «Спартак» и вынесла Ротенбергу предупреждение.
«Я не юрист, но все должно быть регламентировано. У спортивного мероприятия должны быть четкие правила проведения. Есть дисциплинарные комитеты, которые должны следить за порядком.
В любом случае все должны уважать друг друга, искать компромисс. Спорт – это эмоции, за этим люди и идут на стадион. Эмоции могут захлестнуть, но есть правила и этика!
Жалко, что доходит до очень низкого поведения, этого бы не хотелось. Иногда страсти переходят с площадки на трибуны – это нехорошо. Люди должны сохранять лицо», – сказал бывший тренер сборной России Вячеслав Быков.
В КХЛ считают, что Ротенберг дискредитирует лигу. Вот все его претензии
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