Сушинский про «СКА – позор российского хоккея»: «Оскорблять чужую команду толпой не очень по-мужски. Уверен, что это кричали не те, кто болеет за «Спартак»
Максим Сушинский высказался о кричалке болельщиков «Спартака» в адрес СКА.
СКА одержал победу со счетом 5:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. В первом периоде болельщики «Спартака» скандировали с трибун «СКА – позор российского хоккея».
«Болельщикам лучше ставить акцент на своей команде и не оскорблять игроков соперника. Тот же Никишин был в «Спартаке». Есть другие ребята из СКА, кто достойно играл за красно-белых. Может, кто-то из них еще вернется туда. И как им болельщики смогут смотреть в глаза?
Во-первых, оскорблять чужую команду толпой не очень по-мужски. Во-вторых, нет смысла так делать. Лучше болеть за своих: радоваться победе или поддерживать в случае поражения.
Откровенно фанаты здесь не правы. Уверен, что это кричали не те, кто болеет за «Спартак», – сказал бывший нападающий СКА Максим Сушинский.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
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