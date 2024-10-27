Сушинский про «СКА – позор российского хоккея»: «Оскорблять чужую команду толпой не очень по-мужски. Уверен, что это кричали не те, кто болеет за «Спартак»

Максим Сушинский высказался о кричалке болельщиков «Спартака» в адрес СКА.

СКА одержал победу со счетом 5:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ . В первом периоде болельщики «Спартака » скандировали с трибун «СКА – позор российского хоккея».

«Болельщикам лучше ставить акцент на своей команде и не оскорблять игроков соперника. Тот же Никишин был в «Спартаке». Есть другие ребята из СКА, кто достойно играл за красно-белых. Может, кто-то из них еще вернется туда. И как им болельщики смогут смотреть в глаза?

Во-первых, оскорблять чужую команду толпой не очень по-мужски. Во-вторых, нет смысла так делать. Лучше болеть за своих: радоваться победе или поддерживать в случае поражения.

Откровенно фанаты здесь не правы. Уверен, что это кричали не те, кто болеет за «Спартак», – сказал бывший нападающий СКА Максим Сушинский.