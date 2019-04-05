Шевченко – Ласькову: «Если кулаки чешутся, идите на завод и объясните, что сократили зарплату Мозякину с 12 до 5 млн в месяц»

Журналист отреагировал на высказывание первого вице-президента «Магнитки» , пообещавшего «дать втык по-мужски» автору публикации о команде, размещенной на сайте газеты.

«В Магнитогорске, видимо, какой-то неправильный воздух. Только ушел , особенным образом ведущий себя в обществе, как его заменил еще один такой же персонаж.

Вот видите, что у нас за лига и какие кадры попадают в хоккей. Ласьков забывается, как забывался Величкин, как иногда забываются и другие наши менеджеры в хоккее. Если будете использовать такую риторику, то мы постоянно будем напоминать, что вы простые наемные работники, которые тратят деньги хозяина, и могут быть выкинуты на улицу в любую секунду.

Без шансов устроиться дальше, так как в сфере освоения денег большая конкуренция, а ваши навыки даром никому не нужны. Ласьков случайно попал в клуб, после увольнения о нем забудут через минуту, как забыли бы и о Величкине, который работал до этого 30 лет.

И этот странный аргумент про «втык». Если вы подеретесь, побьете человека, то что будет дальше? Это только ухудшит вашу ситуацию.

Если кулаки чешутся, то сходите на завод и объясните в «горячем» цеху, что вы волевым решением сократили зарплату Сергею Мозякину с 12 миллионов в месяц до 5. Там должны понять, наверное. Совершенно неважно, правда ли то, что Каблуков с Карповым могут оказаться в .

Достаточно было сказать: «такой вариант невозможен» и мир бы не рухнул. Ласьков забылся, снова переоценил себя и ему как минимум надо поменять риторику или вернуться в волейбол. Такие люди в клубах не нужны», – сказал Шевченко.

Вице-президент «Магнитки» о Карпове и Каблукове: «Хочется поймать этого писателя и дать втык. Не собираюсь решать проблемы СКА»