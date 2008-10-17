Никита Задоров: «Я с шести лет всех дубасил. Ни за что не поменяю манеру игры»

Защитник Никита Задоров рассказал о своей манере игры.

В прошлом сезоне россиянин совершил наибольшее число силовых приемов в НХЛ – 278.

«Я с шести лет всех дубасил, и мне это нравилось. Цифра кажется очень большой, но все по делу. Дело в том, что я никогда не делаю силовой прием ради приема. Я вступаю в контакт для того, чтобы забрать шайбу или сделать так, чтобы соперник не бежал в мою сторону.

Все-таки каждый хит, учитывая мой вес, является физической и моральной нагрузкой. Поэтому в следующий раз соперник подумает, а надо ли ему вообще ехать в тот угол, где находится Задоров.

Знаете, я видел слова Уилсона, который сказал, что должен поменять манеру. А я свою не поменяю ни за что. Я сделал в прошлом году 280 силовых приемов, и ни по одному из них мне не позвонили и не сказали, что есть какие-то сомнения.

Понимаю, что с моей манерой это может когда-нибудь случиться, но могу сразу сказать: это не специально. Я не грязный игрок. Я игрок жесткий.

Я чувствую доверие тренеров, которое мне еще нужно оправдать. Самое тяжелое в этой лиге, на мой взгляд, сохранять стабильность. Играть на одном уровне все 82 встречи. Это очень тяжело, потому что бывают разные ситуации – «ног нет», не хватает эмоций.

Но при этом нужно играть на своем уровне и не поддаваться этому. Как говорил , чтобы быть топовым игроком нужно, чтобы из десяти твоих матчей девять были хорошими и только один более-менее», – сказал Задоров.