Александр Гулявцев: «Северсталь» воюет с лучшей командой России. Пацаны молодчики»

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев передал эмоции после поражения от СКА (4:7, 0-2 в серии) во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.
– Мне своих пацанов упрекнуть не в чем. Они воюют с лучшей командой России. Они молодчики.
Что-то получалось, что-то нет. Готовимся к следующему матчу. Ребята молодцы.
– Почему не было Чернова?
– Немножко приболел, была температура. Не так все страшно, к домашней серии будет готов. Хотелось бы.
– Увидим ли Монса на площадке?
– Вопрос к Евгению больше за его ответственность. Для меня все ребята равны, но нужно отталкиваться от того, как проводишь работу.
Не хочу упрекать, но он не выполняет то, что требуем.
– Хватит ли сил и мастерства, чтобы выиграть хотя бы один матч?
– Будем работать. Втройне приятнее будет обыграть СКА. Будем работать, смотреть.
Если Олег Валерьевич (Знарок) позволит сказать – мы противостоим части сборной России, которая стала олимпийским чемпионом.
Так вдвойне приятнее ребятам что-то доказать. Какой-то определенный опыт они получают. Например, ребята, которые не играли в плей-офф, а таких у нас много.
Мы сделаем выводы из полученного опыта, – заявил Гулявцев.