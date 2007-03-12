Александр Гулявцев: «Северсталь» воюет с лучшей командой России. Пацаны молодчики»

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев передал эмоции после поражения от (4:7, 0-2 в серии) во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

– Мне своих пацанов упрекнуть не в чем. Они воюют с лучшей командой России. Они молодчики.

Что-то получалось, что-то нет. Готовимся к следующему матчу. Ребята молодцы.

– Почему не было Чернова?

– Немножко приболел, была температура. Не так все страшно, к домашней серии будет готов. Хотелось бы.

– Увидим ли Монса на площадке?

– Вопрос к Евгению больше за его ответственность. Для меня все ребята равны, но нужно отталкиваться от того, как проводишь работу.

Не хочу упрекать, но он не выполняет то, что требуем.

– Хватит ли сил и мастерства, чтобы выиграть хотя бы один матч?

– Будем работать. Втройне приятнее будет обыграть СКА. Будем работать, смотреть.

Если Олег Валерьевич (Знарок) позволит сказать – мы противостоим части сборной России, которая стала олимпийским чемпионом.

Так вдвойне приятнее ребятам что-то доказать. Какой-то определенный опыт они получают. Например, ребята, которые не играли в плей-офф, а таких у нас много.

Мы сделаем выводы из полученного опыта, – заявил Гулявцев.