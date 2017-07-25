Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался о том, что нападающий Данис Зарипов дисквалифицирован на два года за применение допинга.

«Очень жаль, что его применял такой мастер. С этим надо бороться.

Учитывая наше международное положение и ситуацию с допингом в нашем спорте, получить такую дисквалификацию в хоккее – очень печально.

Зарипов обманывал всех и за это поплатился», – сказал Михайлов.