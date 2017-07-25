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    Борис Михайлов: «Зарипов обманывал всех. Очень жаль, что допинг применял такой мастер»

    Теги Ак Барс Данис Зарипов допинг Борис Михайлов КХЛ

    Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался о том, что нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов дисквалифицирован на два года за применение допинга.

    «Очень жаль, что его применял такой мастер. С этим надо бороться.

    Учитывая наше международное положение и ситуацию с допингом в нашем спорте, получить такую дисквалификацию в хоккее – очень печально.

    Зарипов обманывал всех и за это поплатился», – сказал Михайлов.

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