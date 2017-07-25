Борис Михайлов: «Зарипов обманывал всех. Очень жаль, что допинг применял такой мастер»
Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался о том, что нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов дисквалифицирован на два года за применение допинга.
«Очень жаль, что его применял такой мастер. С этим надо бороться.
Учитывая наше международное положение и ситуацию с допингом в нашем спорте, получить такую дисквалификацию в хоккее – очень печально.
Зарипов обманывал всех и за это поплатился», – сказал Михайлов.
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