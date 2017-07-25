Алексей Морозов о допинге у Зарипова: «Данис никогда не был замешан в таких ситуациях. Не знаю, чье это упущение»

, игравший вместе Данисом Зариповым в «Ак Барсе», прокомментировал информацию о 2-летней дисквалификации хоккеиста за допинг.

«Обидно, что так все получилось. Данис никогда не был замешан в таких ситуациях. Не знаю, чье это упущение – доктора или кого-то другого. Болельщики только порадовались его возвращению, и пришла такая неприятная новость.

Ситуация с недавним подписанием контракта Зариповым выглядит нелепо, если о дисквалификации знали. Заседание в ИИХФ прошло недавно. Мы недавно получили результаты.

Очень жаль, что все сложилось именно так. О своих дальнейших планах лучше расскажет сам Данис, – сообщил Морозов.