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    Алексей Морозов о допинге у Зарипова: «Данис никогда не был замешан в таких ситуациях. Не знаю, чье это упущение»

    Теги Ак Барс Данис Зарипов Алексей Морозов допинг КХЛ

    Алексей Морозов, игравший вместе Данисом Зариповым в «Ак Барсе», прокомментировал информацию о 2-летней дисквалификации хоккеиста за допинг.

    «Обидно, что так все получилось. Данис никогда не был замешан в таких ситуациях. Не знаю, чье это упущение – доктора или кого-то другого. Болельщики «Ак Барса» только порадовались его возвращению, и пришла такая неприятная новость.

    Ситуация с недавним подписанием контракта Зариповым выглядит нелепо, если о дисквалификации знали. Заседание в ИИХФ прошло недавно. Мы недавно получили результаты.

    Очень жаль, что все сложилось именно так. О своих дальнейших планах лучше расскажет сам Данис, – сообщил Морозов.

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