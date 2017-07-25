Павел Колобков о допинге Зарипова: «Все, кто нарушает, должны быть наказаны, не взирая на имена и звания»

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал двухлетнюю дисквалификацию за допинг форварда «Ак Барса» Даниса Зарипова.

«Все, кто нарушает, должны быть наказаны, не взирая на имена и звания!

Если виновны, то будет дисквалификация. Но в каждом конкретном случае нужно разбираться. Человека обвинить очень легко», – сказал Колобков.

Кроме Зарипова, дисквалификации получили защитник «Медвешчака» Дерек Смит и защитник «Адмирала» Андрей Конев.