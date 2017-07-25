Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Павел Колобков о допинге Зарипова: «Все, кто нарушает, должны быть наказаны, не взирая на имена и звания»

    Теги Ак Барс Данис Зарипов допинг КХЛ Павел Колобков

    Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал двухлетнюю дисквалификацию за допинг форварда «Ак Барса» Даниса Зарипова.

    «Все, кто нарушает, должны быть наказаны, не взирая на имена и звания!

    Если виновны, то будет дисквалификация. Но в каждом конкретном случае нужно разбираться. Человека обвинить очень легко», – сказал Колобков.

    Кроме Зарипова, дисквалификации получили защитник «Медвешчака» Дерек Смит и защитник «Адмирала» Андрей Конев.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться