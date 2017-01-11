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    NHL.com: Мэттьюс – главный претендент на приз лучшему новичку по итогам половины сезона

    Теги Питтсбург Торонто Коламбус НХЛ Виннипег Митч Марнер Зак Веренски Остон Мэттьюс Мэтт Мюррей Патрик Лайне

    Официальный сайт НХЛ провел предварительное голосование для определения кандидатов на приз лучшему новичку («Колдер Трофи») по итогам половины сезона. 

    В голосовании участвовали 13 экспертов, которые должны были назвать топ-5 претендентов (по схеме очков 5-4-3-2-1). 

    Лидирует форвард «Торонто» Остон Мэттьюс (56 очков, 8 первых мест), второе место занял форвард «Виннипега» Патрик Лайне, недавно выбывший на неопределенный срок из-за сотрясения мозга (47 очков, 3 первых места), третье – защитник Зак Веренски из «Коламбуса» (41 очко, 1 первое место). 

    Четвертое и пятое места заняли форвард «Торонто» Митч Марнер (17 очков) и голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррей (11 очков). 

    NHL.com: Лайне – главный претендент на приз лучшему новичку по итогам четверти сезона

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