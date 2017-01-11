Официальный сайт провел предварительное голосование для определения кандидатов на приз лучшему новичку («Колдер Трофи») по итогам половины сезона.

В голосовании участвовали 13 экспертов, которые должны были назвать топ-5 претендентов (по схеме очков 5-4-3-2-1).

Лидирует форвард Остон Мэттьюс (56 очков, 8 первых мест), второе место занял форвард «Виннипега» Патрик Лайне, недавно выбывший на неопределенный срок из-за сотрясения мозга (47 очков, 3 первых места), третье – защитник Зак Веренски из (41 очко, 1 первое место).

Четвертое и пятое места заняли форвард «Торонто» Митч Марнер (17 очков) и голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррей (11 очков).

NHL.com: Лайне – главный претендент на приз лучшему новичку по итогам четверти сезона