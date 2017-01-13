Официальный сайт провел предварительное голосование для определения кандидатов на приз самому ценному игроку («Харт Трофи») по итогам половины сезона.

В голосовании участвовали 12 экспертов, которые должны были назвать топ-5 претендентов (по схеме очков 5-4-3-2-1).

Лидирует капитан Сидни Кросби с 49 очками (6 первых мест), на втором месте – Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» (43 очка, 3 первых места), на третьем – голкипер «Коламбуса» (29 очков, 3 первых места).

В топ-5 также вошли еще два вратаря – Кэри Прайс («Монреаль», 17 очков) и Деван Дубник («Миннесота», 12 очков).

Из россиян были также упомянуты форварды Владимир Тарасенко («Сент-Луис», 8 очков) и Евгений Малкин («Питтсбург», 5 очков).

NHL.com: Прайс, Кросби и Макдэвид – главные претенденты на приз самому ценному игроку по итогам четверти сезона