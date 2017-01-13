NHL.com: Кросби, Макдэвид и Бобровский – главные претенденты на приз самому ценному игроку по итогам половины сезона
Официальный сайт НХЛ провел предварительное голосование для определения кандидатов на приз самому ценному игроку («Харт Трофи») по итогам половины сезона.
В голосовании участвовали 12 экспертов, которые должны были назвать топ-5 претендентов (по схеме очков 5-4-3-2-1).
Лидирует капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби с 49 очками (6 первых мест), на втором месте – Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» (43 очка, 3 первых места), на третьем – голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский (29 очков, 3 первых места).
В топ-5 также вошли еще два вратаря – Кэри Прайс («Монреаль», 17 очков) и Деван Дубник («Миннесота», 12 очков).
Из россиян были также упомянуты форварды Владимир Тарасенко («Сент-Луис», 8 очков) и Евгений Малкин («Питтсбург», 5 очков).
NHL.com: Прайс, Кросби и Макдэвид – главные претенденты на приз самому ценному игроку по итогам четверти сезона
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